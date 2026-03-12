BTS・JIMIN、知的なメガネ姿から“ウサギ耳”まで！ときめき満載の日常ショット公開 | RBB TODAY

BTSのJIMINが日常ショットを公開し、ファンの心を掴んだ。

3月11日、JIMINは自身のインスタグラムを更新し、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、ステージ上の華やかな姿とは一味違う、リラックスした装いのJIMINの姿が収められている。車内で撮影されたメガネ姿の自撮りカットでは、知的な表情を浮かべながらカメラを見つめ、ファンの心をときめかせた。

他のカットでは、ブラウンのVネックニットにスラックスを合わせたコーディネートを披露。シンプルなコーディネートがスレンダーなボディラインを際立たせ、抜群のスタイルで洗練されたオーラを漂わせている。

また、ウサギの耳がついたフーディー姿で愛くるしい笑顔を見せるなど、お茶目な一面も公開。ブロンドヘアが透明感あふれる肌を引き立て、まさに“王子様”のようなビジュアルを完成させた。

なお、JIMINが所属するBTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリースし、翌21日にソウル・光化門（クァンファムン）広場でカムバックライブ「BTS THE COMEBACK LIVE：ARIRANG」を開催する。

◇JIMIN プロフィール

1995年10月13日生まれ。韓国・釜山広域市出身。本名パク・ジミン。ダンスの実力が高く評価され、釜山芸術高等学校舞踊科に首席で入学した。高校2年生の頃に現在の所属事務所Big Hitエンターテインメントのオーディションを通じて練習生に抜擢され、ソウルへ上京。その後、転校した韓国芸術高等学校では偶然にも同じBTSメンバーのVとクラスメイトに。BTSとして2013年にデビューし、グループ内ではリードボーカルとメインダンサーを担当している。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

