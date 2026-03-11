天童よしみ、理想の100歳生活が独特すぎる？「イケメンに囲まれたい」願望明かす | RBB TODAY

3月11日の「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）で「選択的『おひとり様』の本音爆発SP」を放送。番組に出演した演歌歌手の天童よしみが「100歳でイケメンに囲まれたい」という願望を明かした。

71歳の現在まで独身の天童。20代の頃は好きな人がいたものの相手から断られ、その男性が別の女性と結婚する際に、結婚式に歌いに行ったことなどを暴露した。

一方、番組では「100歳でイケメンに囲まれたい」という願望を明らかに。「このままひょっとして100歳までいけたら、100歳で大恋愛したろうってすごい思うんですよ」と説明した。

この説明にスタジオからは「格好良い」「素敵」といった声が上がっていたが、天童が「囲まれたい」と言うと、一転してきょとんとした雰囲気に。しかし、天童は構わず「大体3人くらいに。（相手は）若いですよ」と説明した。

また、若い男性を求める理由は「私を持ち上げられへんから」と説明。これにMCのお笑いコンビ・くりぃむしちゅーの上田晋也が「持ち上げさせるんですか？ なんのために？」と質問すると、天童は「寝るために。持ち上げてもらって、ベッドまで行って、そして私が寝るまで、（男性たちが）いろんな話をしてくれる」と、独特の願望を明かしていた。

さらに天童は「本当にもうイケメンでないとあきませんねん、私」と照れながらも強調し、スタジオからは爆笑が起こっていた。

