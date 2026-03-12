SEVENTEEN・バーノン＆ディエイト、新ユニットとして6月デビューへ！「アルバムを準備中」 | RBB TODAY

SEVENTEENのバーノンとディエイト（THE 8）が、今年の夏、新たにユニットを結成する。

3月12日、韓国メディア『聯合ニュース』などによると、ある歌謡界の関係者は「バーノンとディエイトが6月の発売を目標にユニットアルバムを準備中だ」とし、「二人のメンバーはアルバム制作にも積極的に直接参加している」と明らかにした。

SEVENTEENからユニットとしてアルバムがリリースされるのは、BSS（ブソクスン）、ジョンハン×ウォヌ、ホシ×ウジ、エスクプス×ミンギュ、ドギョム×スングァンに続き、今回のバーノン×ディエイトが6組目となる。

（写真提供＝OSEN）バーノン（左）とディエイト

バーノンは、HIPHOPチームに所属するグループのメインラッパー。デビュー以来、一貫して作詞・作曲に携わっており、2024年には韓国音楽著作権協会の正会員に昇格。昨年には、米グラミー賞の投票権を持つ「レコーディング・アカデミー」の投票会員にも選出されるなど、その音楽的才能は世界的に高く評価されている。

一方のディエイトは、パフォーマンスチームに所属する中国出身メンバー。卓越したダンススキルはもちろん、ソロミニアルバム『STARDUST』を筆頭に、中国で継続的にソロ作品を発表するなど、独自の芸術的な世界観を築いてきた。

バーノンは以前、ディエイトのソロ曲『Orbit』の作詞・作曲に参加しており、すでに音楽的なシナジーを証明済みだ。それだけに、今回の正式なユニット結成には世界中のファンから熱い期待が寄せられている。

なお、SEVENTEENは現在、ワールドツアー「NEW_」で世界各地を熱狂させている。4月4日・5日には、韓国・仁川（インチョン）アシアドメインスタジアムにて同ツアーのアンコール公演を開催する予定だ。

◇バーノン プロフィール

1998年2月18日生まれ。本名ハンソル・バーノン・チェ（韓国名チェ・ハンソル）。韓国とアメリカのハーフ。ミドルネームの“バーノン”はフランス系アメリカ人である母方のファミリーネームからとったもので、これがそのまま活動名となっている。SEVENTEENのヒップホップチームに所属しており、デビュー当初から「全盛期のレオナルド・ディカプリオに激似」とそのビジュアルが話題を呼んだ。

◇THE8（ディエイト） プロフィール

1997年11月7日生まれ。SEVENTEENの中国人メンバーで、本名は徐明浩（シュウ・ミンハオ）。韓国では本名を韓国読みにして「ミョンホ」と呼ばれることも。SEVENTEEN内ではパフォーマンスチームに所属しており、ダイナミックでありながらスラリとした体形を生かしたしなやかなダンスに定評がある。5歳から武術を嗜んでおり、一度全国大会で優勝している。

