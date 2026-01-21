都丸紗也華＆亜華梨、姉妹でランジェリー密着ショット！写真集『とまる to とまる』表紙公開 | RBB TODAY

グラビアアイドルとして活躍する都丸紗也華と都丸亜華梨の初となる姉妹写真集『とまる to とまる』（扶桑社）が28日に発売される。今回は、表紙カットが公開された。

同作は、姉の紗也華にとっては初の姉妹共演写真集となり、妹の亜華梨にとっては初の紙媒体での写真集となる。沖縄・宮古島を舞台に撮影された表紙などのカットでは、デビュー10周年を迎える紗也華の大人の色香と、亜華梨の初々しさが対照的ながらも見事に調和。姉妹ならではの安心しきった柔らかい表情と、距離感ゼロの密着ぶりが印象的な仕上がりとなっている。

収録カット『とまるtoとまる』（C）扶桑社

タイトルの「とまる to とまる」には、二人の魅力が「都丸×都丸＝ダブル都丸200%詰まっている」という意味が込められた。誌面には、自然体でリラックスした姿など、二人の関係性が垣間見えるカットが多数収録されている。

姉の紗也華は「いつも応援してくださるみなさんのおかげで姉妹での写真集の夢が叶いました。2人でグラビアを始めた頃からの目標だったのでとっても嬉しいです。今のわたしたちをギュっと詰め込んだ一冊になりましたので最後まで楽しんでみてください」とコメント。

妹の亜華梨は「私がグラビアをはじめたきっかけは姉がいてくれたおかげです。ずっと夢にしてきた私にとってはじめての写真集を姉と一緒に叶えられたこと本当に嬉しいです。応援してくれているみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。夢を叶えさせてくれてありがとう」と感謝の言葉を寄せた。撮影はTakeo Dec.、スタイリングはKAN、ヘアメイクは田森春菜・加藤怜奈（ともに JULLY）が担当し、HANGOUT creationがコーディネートを手掛けた。

なお2月1日には、HMV渋谷にて発売を記念してお渡し会イベントが実施予定されている。