日向坂46・藤嶌果歩、可愛すぎる萌え袖ニット姿を披露！1年ぶりに表紙に登場 | RBB TODAY

23日に発売される『アップトゥボーイ』vol.359（ワニブックス）の表紙巻頭に、日向坂46四期生の藤嶌果歩が登場する。

裏表紙写真『アップトゥボーイ』vol.359（C）ワニブックス

藤嶌が同誌の表紙巻頭を飾るのは1年ぶりとなる。今回は20ページにわたるグラビアを掲載。冬の海辺での姿や、スタジオでの部屋着姿など、様々な衣装で撮影が行われた。

ポスター表『アップトゥボーイ』vol.359（C）ワニブックス

また、同じく日向坂46の四期生である清水理央が、同誌のソログラビアに初登場する。撮影は和風の一軒家で行われた。「圧倒的な美」をテーマに、凛とした表情や明るい笑顔など、彼女の様々な表情を収めている。こちらは10ページの最新撮りおろしとなる。なお、付録としてB3サイズポスター1種が封入される。