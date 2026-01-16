Hカップ美女・天野ちよ、色気ただよう豊満ボディ披露！ | RBB TODAY

16日、グラビアアイドルの天野ちよが『ヤングアニマルWeb』（白泉社）に初登場した。

©︎天野ちよ／白泉社 撮影／中山雅文

天野は妖艶なビジュアルとド迫力ボディで話題を集めている。今回のグラビアでは、長かった髪を切ってより大人な雰囲気を纏うようになった姿を披露した。

大胆な黒のハイレグ衣装で美しいボディラインを見せつけるカットや、濡れ肌が艶めかしいショットを公開。同グラビアでは、天野が見せるさまざまな表情や衣装を切り取った内容となっている。