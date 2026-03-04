「ドキドキしちゃう」TWICE・ジヒョ、スイムウェア姿で“健康美”アピール！バスローブSHOTも | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、多彩な魅力を披露した。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、「Off day + bestie」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、スイムウェア姿

公開された写真には、現在開催中のワールドツアーの合間に、束の間の休日を楽しむジヒョの姿が収められている。

特にスイムウェアを着用した写真では、彼女の代名詞とも言えるグラマラスなスタイルと、美しく引き締まった腹筋が際立ち、見る者の視線を釘付けにした。

また、メンバーのジョンヨンとバスローブ姿でリラックスした自撮りを楽しんだり、一緒にランニングに励んだりと、アクティブかつ充実したオフを過ごす様子も公開され、ファンの関心を集めている。

この投稿に対し、ファンからは「可愛すぎる」「反則です」「ドキドキしちゃう」「このペアが大好き」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）2枚目ジヒョ（左）とジョンヨン

なお、 ジヒョが所属するTWICEは現在、自身6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

