僕が見たかった青空・金澤亜美、グループ初の1st写真集『プロローグ』が発売前重版決定！ | RBB TODAY

 僕が見たかった青空・金澤亜美、グループ初の1st写真集『プロローグ』が発売前重版決定！
僕が見たかった青空・金澤亜美、グループ初の1st写真集『プロローグ』が発売前重版決定！

　27日に発売される、僕が見たかった青空のメンバー・金澤亜美による1st写真集『プロローグ』（東京ニュース通信社）の発売前重版が決定した。

　同作は、金澤自身にとってもグループにとっても初となる写真集。情報公開時からSNSを中心に話題を呼び、今回の発売前重版に至った。重版を記念したイベントが、3月28日にジュンク堂書店池袋本店で開催される。同イベントの参加券の予約は、27日の20時から開始される予定だ。

　また、発売日となる27日の21時からはSHOWROOMでの配信も実施される。写真集の実物を手にした感想やイベントに向けての意気込み、ロケ地・台湾での旅の思い出などが語られる予定となっている。

　さらに、セブンネットショッピングでは、2種類の限定表紙版の発売が決定した。「エビみたいなアミンプver.」と「絵画みたいなアミリザver.」の2種類で、いずれもポストカード（全3種）からランダムで1枚が付属する。なお、表紙カバー以外の内容は通常版と同一だ。

　この他、セブンネットショッピングでの購入特典として折り目なしポスター（B3サイズ）、ローソンエンタテインメント（WEB/HMV&BOOKS SHIBUYA）での購入特典としてクリアファイル（A4サイズ）が用意されているほか、オンラインサイン会の開催も決定している。


