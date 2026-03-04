みぞおちまでザックリ…BLACKPINK・ロゼ、深めVネックの“ギリギリ”衣装で視線強奪「これは伝説」 | RBB TODAY

BLACKPINKのロゼが、大胆なドレス姿で視線を奪った。

ロゼは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を投稿した。

【写真】ロゼ、みぞおちまで開いた“深Vネック”「見えちゃいそう…」

公開された写真は、2月28日（現地時間）にイギリス・マンチェスターで開催された音楽授賞式「The BRIT Awards 2026」で撮影されたものだ。

ロゼは、ホワイトのシルクサテンドレスをまとい、ラグジュアリーなオーラを放っている。みぞおちまで大きく開いた深いVネックは彼女の華奢で美しいデコルテラインを引き立て、太ももまで大胆に入ったスリットからはスラリとした美脚があらわに。圧巻のプロポーションで会場の視線を独り占めにした。

投稿を見たファンからは「これは伝説」「ギリギリでドキドキする」「完璧なビジュアル」「ゴージャス」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ロゼInstagram）

なお、ロゼが所属するBLACKPINKは2月27日に3rdミニアルバム『DEADLINE』をリリースし、現在世界中で爆発的なヒットを記録している。

◇ロゼ プロフィール

1997年2月11日生まれ。本名ロザンヌ・チェヨン・パク。ニュージーランドで生まれ、8歳のときにオーストラリアに移住。2012年にオーストラリアで行われたYGエンターテインメントのオーディションに参加し、練習生となった。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。2021年3月に初のソロアルバム『R』をリリースし、リード曲の『On The Ground』で大きな人気を集めた。2024年6月にはTHEBLACKLABELへの移籍を発表した。

■【写真】ロゼ、無防備なシャワーガウン姿

■【写真】インナー透け透け…ロゼ、“妖艶ドレス”

■【写真】ロゼ、“ランジェリー風衣装”で大胆肌見せ