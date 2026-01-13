フリーアナウンサー・久米宏さん、肺がんで死去 | RBB TODAY

フリーアナウンサーの久米宏さんが1月1日に肺がんのため死去していたことが発表された。81歳だった。所属事務所が13日、公式ホームページを通じて発表した。

同事務所は文書で「弊社所属 久米宏は、令和8年1月1日、肺がんのため満81歳にて永眠いたしました。ここに謹んでご報告申し上げます。」と報告。通夜ならびに葬儀については「ご遺族のご意向により、近親者にて静かに執り行われましたこと」と説明した。

あわせて、久米さんの妻・麗子さんもコメントを発表した。麗子さんは「久米は、最後まで“らしさ”を通したと思います。大好きなサイダーを一気に飲んだあと、旅立ちました。まるでニュースステーションの最終回でビールを飲みほしたあの時のように。自由な表現者として駆け抜けた日々に悔いはなかったと思います。」とつづった。続けて「常に新しいことに挑み、純粋な心で世の中の疑問を見つめる人でした。彼は若いスタッフが大好きでした。楽しそうに他愛もない冗談を交わし合うひと時は、かけがえのない時間だったに違いありません。そして何よりも、多くの皆さまに向けて自分の思いを偽らずに発信できることが、彼の最大のモチベーションでした。本当にありがとうございました。心より感謝申し上げます。」と感謝を述べた。

久米さんは1944年7月14日生まれ、埼玉県出身。早稲田大学政治経済学部を卒業後、1967年にTBSへ入社。バラエティーや音楽番組で司会として人気を集め、TBS『ぴったし カン・カン』（1975～1984年）、『ザ・ベストテン』（1978～1985年）などで広く知られた。1979年にTBSを退社し、フリーに転身。1985年から2004年までテレビ朝日『ニュースステーション』でメインキャスター、日本テレビ『おしゃれ』などで司会を担当した。近年はTBSラジオ『久米宏 ラジオなんですけど』（2006年10月～2020年6月）でパーソナリティーを務めた。