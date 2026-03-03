福原遥、ブルガリアンバサダー就任！白いドレス姿で「恋に落ちました」 | RBB TODAY

福原遥が3日、高級ジュエリーブランド「ブルガリ」のアンバサダーに就任。都内にて開催された「ブルガリ アンバサダー就任記者発表会」に出席した。

白色のドレス姿にブルガリのジュエリーを身に着けた姿で登場した福原は、「世界中で愛されているブルガリーのアンバサダーをさせていただけるのは嬉しいですし、光栄に思っています」と喜びのコメント。「ブルガリの美しさや輝かしさ、真の強さ、前向きなエネルギー、そういうものを持てる女性に成長していきたいですし、ブルガリにふさわしい女性になれるように頑張りたいです」と意気込みを語った。



福原遥【撮影：小宮山あきの】



アンバサダー就任の話を聞いたときはパリに滞在していたそうで、「嬉しすぎてホテルから飛び出して近くのブルガリのブティックに行って、いろいろ見させていただきました。ブレスレットに心を動かされて、恋に落ちて…。記念として、それをゲットしたのは素敵な思い出になりました」とエピソードを披露。

「普段からファッションやジュエリーが好きで楽しんでいる」とも語り、「ジュエリーは何かの節目だったり、その時の記憶や思い出を残しておきたいなという時にいつも購入しているので、長く身に着けられるものを選んでいます」と話した。



福原遥【撮影：小宮山あきの】



また「俳優として演じることの魅力は?」と質問されると「いろいろな役を演じることで、いろいろな人の人生を歩めることが一番の魅力です。知らない感情に触れて、いろいろなものを学べることがやっていて楽しいです」とコメント。

“俳優として大切にしていること”については「誰よりもその役を愛することです。演じるのは自分しかいないので、その人と向き合って愛して、魅力を引っ張って演じることが大切だなと思います」と思いを語った。



福原遥【撮影：小宮山あきの】



新入生や新社会人など、この春“新たな一歩”を踏み出す人へメッセージを求められると、「新たな一歩を踏み出すことは不安も多いと思いますが、ぜひ失敗を忘れず前に踏み出して、自分らしく楽しんで頑張っていただきたいです。一緒に頑張りましょう」と笑顔でメッセージを送った。