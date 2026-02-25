コミケ誕生から50年！日本が誇る同人文化をNHKが徹底解剖！ | RBB TODAY

3月1日夜11時より、世界最大級の同人誌即売会「コミックマーケット」の50年の歴史をひも解く特番ドキュメンタリー『ぼくらのコミケ史 好きが紡いだ50年』（NHK総合）が放送される。番組にはコスプレイヤーのえなこに加え、漫画家の島本和彦らが「証言者」として出演し、語りを声優の上坂すみれが担当する。

『ぼくらのコミケ史』番組キービジュアル（C）NHK

2025年に誕生から50年を迎えたコミケは、日本が世界に誇る同人文化の発展に大きく寄与してきた。1975年に第1回が開催されて以来、日本のマンガ、アニメ、ゲーム、コスプレ活動など数多くの創作活動に影響を及ぼしている。50年の節目となる2025年冬のコミケには2日間で計30万人が来場した。

『ぼくらのコミケ史』2日間でおよそ30万人が訪れた（C）NHK

『ぼくらのコミケ史』コミックマーケット準備会 共同代表のお三方（C）NHK

同番組は、コミックマーケット準備会の全面協力のもと制作された。今回初めて公開される貴重な資料や、NHKに残る懐かしの映像が多数紹介される 。コミケ開催の2日間のみならず、前日に行われた設営から閉会後の反省会まで密着。さらに準備会、出展者、ボランティア、古参ファン、参加コスプレイヤーなど関係者にも取材を行い、テレビ初公開の資料を交えながら、人々が熱狂する理由を解き明かしていく。

えなこ（C）NHK

出演するえなこは「このたび『コミケ50年』の歴史を振り返る特番に出演できて、とても嬉しいです。年末の冬コミケでは、準備会のご協力のもと6年ぶりにコスプレ参加させていただきましたが、オタクであり、コスプレイヤーである私にとって、コミケはホントに『●●』のような場所なんです。安心できる、帰ってきたい場所って意味ですね。『●●』の中に何が入るかは、番組を見てください！ ぜひお楽しみに！」とコメントを寄せた。

『ぼくらのコミケ史』上坂すみれ（語り）（C）NHK

語りを担当する上坂すみれは「コミケには、私も学生の頃から通っているのですが、好きという気持ちが思いきり許される“愛と許しの楽園”のような場所なんですよね。この番組でも、その唯一無二の空気感を改めて感じていただけると思います。コミケをここまで体系的に扱った番組はあまり見たことがなかったので、私自身とても勉強になりました。行ったことがある方は『わかる！』と共感していただけるでしょうし、初めての方も観たらきっと行ってみたくなるはず。アニメ好きの気分が上がるBGMも、ぜひ注目してください！」と語っている。

『ぼくらのコミケ史』島本和彦（漫画家）（C）NHK

漫画家の島本和彦は「ぼくはコミケに26年間、51回出展していますが、コミケは自分にとって“実験場”だなと。編集者や雑誌に合わせて漫画を描いていると、何がおもしろいのか自分の中で分からなくなることもある。でもコミケでは、自分がおもしろいと思うものをそのまま出せるし、意外と喜んでもらえると『この感覚でいいんだ』と思える。だからコミケは、それぞれのクリエイティブをぶつけ合う、恐ろしい高い土俵の上っていう場所だと感じていますね。」と自身の思いを明かした。