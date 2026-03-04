元櫻坂46・渡辺梨加、一般男性との結婚を発表！ | RBB TODAY

元櫻坂46の渡辺梨加が4日、自身のXを更新。一般男性との結婚を報告した。

渡辺は投稿で「この度お付き合いをしておりました一般の方と結婚致しました」と発表。結婚を発表した理由について渡辺は、「グループ卒業後は自分のペースで活動していますが、今も変わらず応援してくださる皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告させていただきました」と伝えた。

さらに、20歳から芸能活動を続ける中で多くの出会いや経験を重ねたことに触れつつ、自分が本当に安心できるのは「穏やかで自然体でいられる時間」だと気づいたと説明。そうした自分らしさを大切にできる相手と出会えたことが結婚の決め手になったという。今後については「二人で温かい家庭を築き、ポジティブなエネルギーを自分の活動に活かせるよう頑張っていきたい」とつづっている。

また、投稿ではファンクラブ配信で先に報告したことにも言及し、長年応援してきたファンに向けて「家族のような大切な存在」と表現。登山や自然の投稿をきっかけに知った人々にも感謝を述べ、「これからも自分のペースで」山の魅力や好きなことを丁寧に発信していきたいとした。仕事関係者へは、結婚後も「一つひとつのお仕事に誠実に向き合って」いくとメッセージを送っている。

渡辺は1995年5月16日生まれ、茨城県出身。2015年8月に欅坂46（のち櫻坂46）1期生として加入し、グループ改名後も活動を続けた。2021年12月に櫻坂46を卒業し、現在は登山について発信するほか、タレント・モデルとして多方面で活動している。

※元櫻坂46・渡辺梨加の結婚報告（渡辺梨加の公式Xより）