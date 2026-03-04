 1月に妊娠発表の久慈暁子、“ふっくらお腹”の近影公開！ | RBB TODAY
1月に妊娠発表の久慈暁子、“ふっくらお腹”の近影公開！

久慈暁子【写真：竹内みちまろ】
　タレントで元フジテレビアナウンサーの久慈暁子が4日までに自身のインスタグラムを更新し、東京タワーと桜とともに写る春らしい写真を投稿した。

　2022年5月にプロバスケットボール選手の渡邊雄太との結婚を発表し、2026年1月には第一子妊娠を報告していた久慈。この日、久慈は桜や東京タワーを背景に春らしいコーデでふっくらと膨らんだお腹を写した近影を公開した。投稿で久慈は「Azabudai Hillsでひと足早い春　濃いピンクの河津桜が綺麗に咲いていました」とつづっている。

　この投稿にはファンから「わー、お腹だいぶ大きくなりましたね」「久慈ちゃんとてもかわいい～」「体調大丈夫かな、頑張ってね」などの声が寄せられている。

《平木昌宏》

