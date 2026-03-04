 えなこ、東雲うみらを輩出した事務所の“コスプレ社長”が初の著書を発売！ | RBB TODAY
えなこ、東雲うみらを輩出した事務所の“コスプレ社長”が初の著書を発売！

『年商6億円のコスプレ社長』（C）KADOKAWA
　4月28日、新刊書籍『年商6億円のコスプレ社長』（KADOKAWA）が発売される。同作は、第3回トップカバーアワードにてワンツーフィニッシュを飾った、えなこ、東雲うみらが所属するPPエンタープライズの社長であるよきゅーん初の著書だ。

　よきゅーんは、アイドルユニット「中野風女シスターズ」および「腐男塾」を卒業後、コスプレイヤーに特化した事務所を設立。トップコスプレイヤーであるえなこらをマネジメントする傍ら、自身も現役コスプレイヤーとして活動を続けており、『ラグナロクオンライン』のイメージガールを20年以上担当している。2023年11月には「ビデオゲームの公式コスプレイヤーを務めた最長期間（女性）」としてギネス世界記録に認定された。

　同作では、資本金35万円から年商6億円へと成長させ、日本一のコスプレ事務所を築き上げた独自の経営哲学や、常識を覆すブランディング戦略が初めて明かされる。また、帯の推薦文は苦楽を共にしてきたえなこが寄稿し、「この人のおかげで億万長者になれました」とコメントを寄せている。

　価格は1980円（税込）。目次は、Prologue「コスプレ界のスターと元アイドル社長」から始まり、Chapter1「気づいたらオタクだった」、Chapter2「アイドルとして」、Chapter3「コスプレ社長の誕生」、Chapter4「運命を共に」、Chapter5「光の射すほうへ」、Epilogue「天職、コスプレ社長」で構成されている。

　さらに発売を記念し、大垣書店にてサイン本が販売される。受付期間は3月4日15時から4月12日23時59分まで。受取方法は書店受け取り、または発送から選ぶことが可能で、お渡し日は4月30日頃からとなる。さらに、4月29日17時からは東京・秋葉原の書泉ブックタワーにて発売記念イベントも開催される予定で、チケットの詳細は決まり次第別途案内される。


