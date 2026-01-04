LE SSERAFIM、ニューヨーク・タイムズスクエアで開催の年越し特番イベントに初出演 | RBB TODAY

LE SSERAFIMが米国最大規模の年越し特番に初出演した。

2025年12月31日(現地時間)、米国・ニューヨークのタイムズスクエアで「Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026」が開催された。LE SSERAFIMは、同番組で現地の観客を前にステージを披露。2025年の最後までグローバルな影響力を証明した。

（ｃ）Courtesy of Dick Clark Productions

LE SSERAFIMは、赤を基調とした衣装で登場し、強烈な印象を与えた。観客の熱い歓声を浴びながら、1st Single「SPAGHETTI」のタイトル曲「SPAGHETTI (Member ver.)」と4th Mini Album「CRAZY」のタイトル曲「CRAZY」のパフォーマンスを披露した。中毒性の高い楽曲にあわせて、観客たちは一緒になって踊りながらステージに夢中になった。5人のメンバーは、多彩な表現力と圧倒的なパフォーマンスで観客を魅了した。

（ｃ）Courtesy of Dick Clark Productions

「CRAZY」は、昨年開催した初のワールドツアー「2025 LE SSERAFIM TOUR 'EASY CRAZY HOT'」にて、世界各地で大合唱を巻き起こしたことで話題を集めた。

司会者のライアン・シークレストとのインタビューで、「ニューヨークでメンバーたちと一緒に新年を迎えることができるなんて夢のようです。観に来てくださったすべての方々、視聴者の皆さんに心より感謝をお伝えしたいです。特に、FEARNOT(ファンダム名)の皆さんに感謝の言葉をお伝えしたいです。このステージに立つことができて本当に光栄です」と感想を述べた。また、この日、タイムズスクエアは、公式SNSにステージ写真とともに「LE SSERAFIMと共にした『Perfect Night』」という投稿を載せた。「Perfect Night」は、LE SSERAFIMが2023年に発表したグローバルヒット曲だ。

LE SSERAFIMは、1月31日から2月1日に韓国・ソウルの蚕室室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催。ソウルアンコール公演は、既に2公演いずれも全席完売を記録しており、追加販売が決定した見切れ席も10分足らずで即完するなど人気を集めている。