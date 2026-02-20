XG、「フジロック’26」初出演決定！出演アーティスト第1弾ラインナップが発表 | RBB TODAY

7月24日（金）、25日（土）、26日（日）に新潟県・苗場スキー場で開催される野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL’26」の第1弾ラインナップが発表された。XGは7月25日（土）に初出演する
「FUJI ROCK FESTIVAL」（通称フジロック）は、苗場スキー場を会場に行われる国内最大級の野外音楽フェスだ。
XGは2025年、米国の音楽フェス「Coachella Valley Music and Arts Festival」に出演し、Saharaステージでのパフォーマンスが話題となった。XGが、日本を代表する野外フェスの舞台でどのようなステージを見せるのか注目される。
【出演アーティスト 第1弾ラインナップ】
7月24日（金）：The xx、Hi-STANDARD、ASIAN KUNG-FU GENERATION、TURNSTILE、ARLO PARKS、LETTUCE、HYUKOH、ALTIN GÜN、奇妙礼太郎BAND、SNAIL MAIL、Yo-Sea
7月25日（土）：KHRUANGBIN、Fujii Kaze、TOMORA（AURORA×Tom Rowlands）、BASEMENT JAXX、BADBADNOTGOOD、サニーデイ・サービス、XG、KOKOROKO、YUUF、Bialystocks、Kroi、柴田聡子
7月26日（日）：MASSIVE ATTACK、平沢進＋会人、MITSKI、MOGWAI、AMERICAN FOOTBALL、never young beach、Tempalay、浅井健一、FRIKO、GOGO PENGUIN、JAPANESE BREAKFAST