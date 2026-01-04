LE SSERAFIM・宮脇咲良、胸の線が強調された真っ赤衣装に惚れ惚れ！アメリカで開放的に【PHOTO】 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良が華麗な衣装姿を公開した。

去る1月2日、宮脇咲良は自身のインスタグラムを更新。

キャプションには「2026年は、ニューヨークのタイムズスクエアで新年を迎えました。誰がこんな未来を想像したかな。私は、想像もしていなかった未来でした」などと長文を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、12月31日（現地時間）アメリカの年越し特番『Dick Clark's New Year's Rockin' Eve with Ryan Seacrest 2026』に出演したときの裏側を捉えたものである。同グループのカズハとともに史上初の日本人アーティストの出演となった。

（写真＝宮脇咲良Instagram）

写真のなかの宮脇咲良は、全身赤色の衣装に身を包んでいる。コルセット風のトップスで細いウエストを見せ、丈の短いスカートで脚の長さを強調した。可愛らしいポーズも印象を残している。

投稿を目にしたファンからは、「今年も幸せいっぱいの年になりますように」「最高に可愛い」「誇らしい」といった反応が寄せられていた。

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは、来る1月31日～2月1日に韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でワールドツアーのアンコール公演を開催する予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

