人もペットもストレスフリー！ インナーバルコニーがドッグランになる愛犬家の住まい『住人十色』 | RBB TODAY

28日放送の『住人十色』（MBS）では、「人も犬もストレスフリー！ ひとつながりの“田の字”ハウス」が紹介される。

舞台は、兵庫県尼崎市。人も犬もストレスフリーで暮らせる、ひとつながりの“田の字”ハウスを紹介する。住人（アルジ）は、3匹の犬と暮らす夫妻。昨年、妻の地元・尼崎に新居を構えた。家の外観には窓はほとんどなく、片側だけ角を削ぎ落としたような不思議な形をしている。

間仕切りがないひとつながりのリビングダイニングキッチン©MBS

ドッグランとしても使うインナーバルコニー©MBS

メインスペースは2階にある、間仕切りがないひとつながりのリビングダイニングキッチン。外に窓は少ないのに、そこには明るい空間が広がっている。明るさの秘密は、4.5帖のインナーバルコニー。2階に庭と明かり採りを兼ねたインナーバルコニーを設けた。実はこの部分は、外観ではスパッとそぎ落とされていた角の部分。外壁があるため住宅街でも周囲からの視線は遮りつつ、内側は一面窓になっているので、室内に光を採り込むことができる。家の建坪は12坪と決して広くはないが、インナーバルコニーでは趣味のバーベキューを楽しむほか、ドッグランとして犬たちが元気に遊び回っている。

当初は賃貸物件を探していた住人（アルジ）夫妻。だが、ペットは中型犬で、かつ多頭飼いのため家探しは困難に。そんなとき、妻の両親から実家の隣の土地を譲り受けることになった。とはいえ、建坪は12坪。新居を建てるにあたり、今度は夫婦の距離感が問題となった。在宅で映像制作をしている夫妻は、以前の家ではスペースがなく、いつも横並びで仕事をしていた。24時間一緒で距離も近く、ケンカをすることも。だが、近すぎると息が詰まるものの、互いの存在は感じていたい…そんなわがままを実現したのが“田の字”プランだった。

空間を田の字の形に4分割し、キッチンやリビングなどを配置した©MBS

空間を田の字の形に4分割し、キッチンやリビングなどを配置。中心の大黒柱と外壁で家全体を支えることで、余分な柱や間仕切りといった遮るもののない、ひとつながりの空間を実現した。

間仕切りのないリビング 段差でゆるく空間を分けている©MBS

さらに3階建てに5層のスキップフロアを設け、段差でゆるく空間を分けた。加えて2階と3階の境目、2階と1階の境目に15センチから20センチの隙間を作った。そのため、インナーバルコニーからの光が隙間を通って下へ届くうえ、夫妻が距離感を確保しつつも、互いの存在が感じられる構造になっている。

角の部分をそぎ落とした内側は、光を採り込むインナーバルコニーに©MBS

今の家に暮らして、妻は「以前はお互い休めるところがなかったけど、今は心地いい距離感で過ごせているので、すごく住みやすいです」と暮らしの変化を語る。夫も「犬たちも隙間や階段をすごく楽しんでいる。昔の家よりも常にリラックスしてるなっていうのを見て感じますね」と犬たちの様子に目を細める。

間仕切りをなくすことでストレスまでなくなった家。まさに家族をひとつなぎにしてくれたワンダフルハウスだ。