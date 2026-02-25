「天使から小悪魔に…」IVE・ガウル、“黒髪”に大胆イメチェン！クールな美貌に沼落ちファン続出 | RBB TODAY

IVEのガウルが、大人びた魅力でファンの心を射止めた。

ガウルは最近、自身のインスタグラムを更新し「ブラックホール」というコメントとともに数枚の写真を投稿した。

公開された写真には、カメラをクールに見つめるガウルの姿が収められている。ホワイトのトップスにタイトなビスチェ、そして脚の長さを強調するレザーのフレアパンツを合わせたモノトーンコーデは、彼女の洗練されたプロポーションをより一層際立たせた。

何より注目を集めたのが、大胆なヘアカラーチェンジだ。ガウルは、淡いピンクカラーから一変、艶やかな黒髪にカラーチェンジした姿を披露。キュートで柔らかい印象から、より大人びた、神秘的でシックな魅力を放っている。

投稿を見たファンからは「美しすぎる」「天使から小悪魔に…」「めっちゃ似合う」「黒髪の破壊力やばい」などのコメントが寄せられている。

（写真＝ガウルInstagram）

なお、ガウルが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、精力的にカムバック活動を展開している。

◇ガウル プロフィール

2002年9月24日生まれ。韓国・仁川出身。本名キム・ガウル。中学校3年生の時、「仁川青少年ダンス大会」予選でSTARSHIPエンターテインメントにスカウトされた。他の芸能事務所からもスカウトされたことがあったが、STARSHIPにスカウトされた時期の「タイミングがよかった」と言っている。2021年12月1日、6人組ガールズグループIVEのメンバーとしてデビューした。練習生期間は4年半と、メンバーの中では一番長い。

