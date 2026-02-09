BTS、ソウル・光化門広場の“完全体カムバックライブ”無料チケット予約を23日より開始！ | RBB TODAY

約3年9か月ぶりに完全体で活動を再開するBTSは9日、Global Superfan Platform「Weverse」にて、3月20日開催のソウル・光化門広場公演『BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG』の観覧チケットに関する購入および応募方法を発表した。

同公演のチケットは、大きく一般向け無料チケットと、Weverseを通じたグローバル応募の2種類に分かれる。一般無料チケットの予約は、23日午後8時よりNOLチケットにて開始され、誰でも申し込みが可能。詳細な予約方法は、2月20日正午にWeverseおよびNOLチケットで確認できる。

ARMY（BTSファンの呼称）を対象としたWeverseグローバル応募イベントも実施される。Weverseメンバーシップ加入者のうち、応募期間内にThe 5th Album ‘ARIRANG’を購入者を対象に抽選が行われる予定で、詳細は10日にWeverseで告知される。同イベントはNetflixとの協業により実施され、190以上の国と地域で単独生中継される予定である。Netflixが単一アーティストの公演を生中継するのは、今回が初となる。