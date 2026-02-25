 元SKE48・古畑奈和、デジタル写真集未収録カットのみで構成した特別編を本日緊急リリース！ | RBB TODAY
元SKE48・古畑奈和、デジタル写真集未収録カットのみで構成した特別編を本日緊急リリース！

古畑奈和 デジタル写真集『stole my heart, again』（撮影：田畑竜三郎）（C）ワニブックス
　25日、元SKE48で現在は女優として活躍する古畑奈和のデジタル限定写真集『stole my heart, again』（ワニブックス）がリリースされた。

　同作は、昨年12月に配信開始されたデジタル写真集『stole my heart』の反響を受けて緊急リリースされた特別編。前作には収録しきれなかった未公開カットのみで構成されている。『stole my heart』は、20代後半を迎えた古畑の「大人の美しさ」と、元来併せ持つ「可愛らしさ」に着目した内容となっている。価格は2,200円（税込）で、Amazon、楽天kobo、DMMブックスなどの電子書店にて購入可能だ。

　古畑は「今回たくさんの反響を頂き、これまでお見せできていなかった姿も余すことなくお届けできることをとても嬉しく思っています！本当にありがとうございます！上下、横、正面、斜め・・・・・・さまざまな角度からの私をお届けしていますので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです！」とコメントを寄せている。

　古畑は愛知県出身の29歳。2011年にSKE48の5期生として活動をスタートし、2022年9月に同グループを卒業した。その後は女優として活動の幅を広げ、2024年にはNHK連続テレビ小説『虎に翼』に出演し注目を集めた。2025年には多数の雑誌グラビアに登場し、9月に2nd写真集『知らない私』を発売。舞台『夜逃げ屋本舗』ではヒロイン役を演じるなど、現在も多岐にわたって活躍している。


古畑奈和　2nd写真集　知らない私
￥3,500
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

【デジタル限定】古畑奈和 写真集 『 stole my heart 』 (ワニブックス デジタル写真集)
￥2,200
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
