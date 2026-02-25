マダイとタケノコを贅沢に味わう！さん天、春限定天丼を26日より販売 | RBB TODAY

天丼・天ぷら専門店「天丼・天ぷら本舗 さん天」が、春の味覚を楽しめる「真鯛と筍フェア」を2月26日から4月8日まで開催する。同フェアでは、上品な甘みと旨味を持つ国産真鯛を2切れ使用し、みずみずしく香り高い筍を主役にした季節限定メニューを提供する。

天丼・天ぷら本舗 さん天「真鯛と筍フェア」

「真鯛と筍の天丼」は1,090円で、国産真鯛、筍(木の芽味噌添え)、筍と三つ葉のかき揚げ、海老、玉ねぎ、レンコン、三色串天が入る。定食は1,390円。ほうれん草のお浸しや店仕込みの貝汁が付いたバランスのよい一品だ。定食はご飯おかわり無料となっている。

真鯛と筍の春らんまん天丼 1,490円（税込）

ボリュームがある「真鯛と筍の春らんまん天丼」は1,490円で、「真鯛と筍の天丼」にさらに国産真鯛大葉巻きと海老天を加えた。国産真鯛2切れ(1つは大葉巻き)、筍(木の芽味噌添え)、筍と三つ葉のかき揚げ、海老2本、玉ねぎ、レンコン、三色串天が入っている。定食は1,790円。

真鯛と筍の天ぷら定食 1,390円（税込）

また、店内・テイクアウトで「天丼・定食・弁当・盛合せ・大麺」を購入すると、次回来店時に利用できる「100円値引き券」を配布している。1商品ごとに配り、1商品につき1枚利用できる。アプリ30円引きクーポンとは併用できない。

対象店舗は、関西(大阪・兵庫・奈良・京都・滋賀・徳島)・中部(愛知)にある全34店舗。テイクアウトも利用できる。場合により早期終了する場合がある。