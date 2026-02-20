BTS、ソウル・光化門広場の“完全体カムバックライブ”チケット予約の詳細を公開！ | RBB TODAY

約3年9か月ぶりに完全体で活動を再開するBTSは20日、光化門広場公演に関するチケット予約の詳細を公開した。
公演『BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG』はオンラインとオフラインで同時に楽しめる。オフラインのチケット予約は、23日午後8時から「NOLチケット」にて無料で実施される。あわせて、Netflixでリアルタイム配信も行われる予定だ。
観覧エリアへの入場は、Weverseのグローバル予約購入者を対象とした抽選当選者および事前予約チケット所持者に限定される。観覧エリア以外のスペースについても、現場の安全管理指針に基づき、一部通行が制限される場合がある。
客席はスタンディング席と指定席で構成され、指定席の一部はステージ演出や安全構造物の影響により視界が制限される可能性がある。ただし、該当エリアでは会場に設置された大型LEDスクリーンを通じて公演を観覧できる。
なお、BTSは3月20日午後1時にThe 5th Album『ARIRANG』をリリースする。全14曲を収録した同作は、グループのアイデンティティと深い愛を込めた作品となっている。
