 aespa・ニンニン、体調不良でNHK紅白出場辞退 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ 韓流・K-POP 記事

aespa・ニンニン、体調不良でNHK紅白出場辞退

エンタメ 韓流・K-POP
注目記事
aespa・NINGNING(Photo by The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images)
  • aespa・NINGNING(Photo by The Chosunilbo JNS/Imazins via Getty Images)
  • aespa(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Amazon Music)

　29日、韓国発の多国籍ガールズグループ・aespaが公式サイトの投稿を更新。メンバー・NINGNING（ニンニン）が体調不良のため、12月31日放送「第76回NHK紅白歌合戦」を出演辞退することを発表した。

aespa(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Amazon Music)

　出演辞退の理由について所属事務所は、NINGNINGが体調不良により病院で診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認されたと説明。医師からは十分な休養と安静が必要と診断されたという。今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERの3人で出演する。

　また、発表では過去にNINGNINGがSNSに投稿した内容についても言及された。NINGNINGをめぐっては、2022年に自身のSNSで原爆投下の際のキノコ雲を連想させる形のランプの写真を投稿しており、今回の紅白歌合戦の出場辞退を求める署名活動も行われていた。同事務所は、NINGNINGがSNSに投稿した内容について多くの指摘を受けたとし、「この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とコメントした。


【2025振り返り】反対署名12万件でも「問題なし」…NHK、“きのこ雲”投稿のaespaの紅白出場を容認 | RBB TODAY
画像
さまざまな出来事があった2025年も残り数日。日本のみならず、お隣・韓国でも芸能界を中心に明るい話題から衝撃的な出来事まで、多種多様なニュースが駆け巡った。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/27/241634.html続きを読む »

“『紅白』初出場決定”aespaメンバーの美談が明らかに　共演した子役の母親が証言した内容とは？ | RBB TODAY
画像
今年の『紅白歌合戦』への出場が決定したK-POPグループaespaのメンバー、カリナの“美談”がネット上で話題を集めている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/16/241069.html続きを読む »

Whiplash
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
2024 aespa LIVE TOUR – SYNK : PARALLEL LINE – in TOKYO DOME -SPECIAL EDITION- [Blu-ray]
￥6,777
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

NHK紅白歌合戦

年末年始

K-POP

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top