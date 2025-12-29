aespa・ニンニン、体調不良でNHK紅白出場辞退 | RBB TODAY

29日、韓国発の多国籍ガールズグループ・aespaが公式サイトの投稿を更新。メンバー・NINGNING（ニンニン）が体調不良のため、12月31日放送「第76回NHK紅白歌合戦」を出演辞退することを発表した。

aespa(Photo by Frazer Harrison/Getty Images for Amazon Music)

出演辞退の理由について所属事務所は、NINGNINGが体調不良により病院で診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認されたと説明。医師からは十分な休養と安静が必要と診断されたという。今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERの3人で出演する。

また、発表では過去にNINGNINGがSNSに投稿した内容についても言及された。NINGNINGをめぐっては、2022年に自身のSNSで原爆投下の際のキノコ雲を連想させる形のランプの写真を投稿しており、今回の紅白歌合戦の出場辞退を求める署名活動も行われていた。同事務所は、NINGNINGがSNSに投稿した内容について多くの指摘を受けたとし、「この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とコメントした。