菅井友香、写真集発売に感謝！バレンタインに「“大好きだよ”という思いを届けたい」 | RBB TODAY

元欅坂46の菅井友香が14日、写真集『たびすがい』（ワニブックス刊）発売記念イベントを都内で行い、報道陣の取材に応じた。

同作は、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”をテーマに撮影。ビーチではしゃぐ水着姿や寝起きのランジェリー姿、朝の泡風呂、街歩きなど、菅井の魅力を凝縮した一冊になっている。

菅井友香【撮影：小宮山あきの】

菅井友香【撮影：小宮山あきの】

爽やかな白色の衣装で登場した菅井は、「沖縄・座間味島を旅した時の様子がありのままに詰まっています。衣装やメイクの幅も広くて、私自身が知らなかった私をたくさん引き出していただけました」と魅力を紹介。

7月に行った撮影については、「座間味島はお天気も良くて、無人島にも連れて行っていただきました。そこが砂浜が真っ白でテンションが上がって、いろんなポーズをした時の1枚が表紙になっています。島の美しさとキラキラした輝いた場所が印象的でした」と目を輝かせた。

さらに「帰りの飛行機の便が、まさかの石破元総理と一緒の飛行機でびっくりしました。飛行機の雰囲気がちょっと違うんじゃないかな…と思っていたら、斜め後ろにいらして、こんなことってあるんだと、最後まで忘れられない旅でした」と仰天エピソードも披露。

表紙カット 菅井友香 写真集『たびすがい』撮影：田尾沙織（ワニブックス刊）

「アイドル時代の写真集と比べて、心境の変化はあった？」と聞かれると「グループ時代はこうじゃないといけないという緊張があったのですが、今回は今までのものを逆に崩していただく感覚がありました。スタイリングも今までにないものだったので、スナイパーになった気持ちでやってくださいとか、今までにない演じているような感覚やチャレンジがありました」とコメント。「大人の魅力が出てきているんじゃないかなと、自分でもびっくりしています」と笑顔で話した。

また、お気に入りの写真として“チェック柄の水着”のカットを選ぶと「無人島で光がきれいで、カメラマンさんも“光の魔術師”と言われている光を操られる素敵な方で。今までにない表情になってると思ったので選びました。赤チェックの水着も可愛くてお気に入りす」とにっこり。

お気に入りカット 菅井友香 写真集『たびすがい』撮影：田尾沙織（ワニブックス刊）

菅井友香【撮影：小宮山あきの】

菅井友香【撮影：小宮山あきの】

ジュースを飲んでいる写真もお気に入りだといい「旅の中でいただいたご飯が美味しくて。暑い中、ジュースを飲んでる時が幸せで、夢中になって飲んでいたところを全然気づかずに撮っていただいた1枚です。旅の無意識の1コマで、楽しかった思い出がよみがえります」と選んだ理由を紹介した。

菅井友香【撮影：小宮山あきの】

菅井友香 写真集『たびすがい』撮影：田尾沙織（ワニブックス刊）

今年、芸能生活10周年を迎える菅井。「10年前は、こうして10年後も活動していると思っていなかったですし、10年目に写真集を出させていただいて、周りの皆さんや応援してくださる皆さんのお陰なので感謝でいっぱいです。今日はバレンタインデーなので感謝の気持ちと、皆さんに大好きだよー！という思いが届いたらいいなと思います」と満面の笑み。

バレンタインデーの思い出を聞かれると、「私は女子校出身なので、女子校のバレンタインはとても楽しかったです。クラス40人ぐらい、それぞれ皆が自分で作って交換していたのですが、私も頑張って徹夜で朝4時ぐらいまでクッキーを焼いて。でも、お砂糖を入れ忘れてしまって、焼き上がったのを最初に父に食べてもらったら『全然甘くないな』とダメ出しされてしまった思い出があります」と失敗談を明かして笑いを誘う場面も。囲み取材後は、菅井は現場の報道陣一人一人にチョコレートを笑顔で配り、心を鷲掴みにしていた。