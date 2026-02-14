 ちーまき、紐パンビキニで“天然ボディ”披露！最新デジタル写真集から誌面カット公開 | RBB TODAY
ちーまき、紐パンビキニで“天然ボディ”披露！最新デジタル写真集から誌面カット公開

撮影：中山雅文ヘアメイク：小笠原菜瑠スタイリング：米丸友子
　『週刊SPA!』（扶桑社）から発売中の、グラビアアイドルでインフルエンサー（グラエンサー）・ちーまきのデジタル写真集『下乳際立つ天然ボディ』より14日、誌面カットが公開された。


　ちーまきは福井県出身の20歳。下着のPR案件をInstagramに投稿したことで退学処分となり、SNSで話題となった。その後、18歳でグラビアデビューを果たし、現在は各誌で活躍中。20歳を迎え、グラビアでも大人の魅力を発信しており、1st写真集『ハニーバニー』（幻冬舎）も発売されている。


　同作は、ちーまきが大人へと成長していく姿を収めた一冊。表紙には、タイトルにある「下乳」が強調された胸元のアップカットが採用されている。また、「紐パンビキニ」のカットでは、大人びた一面を見せている。


　一方で、ワンピース風の衣装に身を包んだカットでは、20歳らしいあどけない表情を収録。さらに、胸元が大きく開いたモノキニ風のビキニカットでは「横乳」も披露しており、健康的なボディラインが印象的な内容となっている。


《アルファ村上》

