ウェザーニュース美女キャスター12人勢ぞろい！『キャスターカレンダー2026』が12日より発売 | RBB TODAY

12日、YouTube登録者150万人を誇る気象情報番組「ウェザーニュース LiVE」を運営する株式会社ウェザーニューズが、毎年好評の『ウェザーニュースキャスターカレンダー2026』を販売する。

『ウェザーニュースキャスターカレンダー2026』(C)ウェザーニュース

同カレンダーには総勢12名のウェザーニュースキャスターが登場し、様々な表情を楽しめる内容となっている。卓上カレンダーと壁掛けカレンダーの2種類を用意し、セット販売での特典も提供する。

卓上カレンダー（表紙）(C)ウェザーニュース

卓上カレンダーは週めくりタイプでA6判・全56ページ、壁掛けカレンダーは月めくりタイプで縦51.0cm、横36.5cmの大型写真で部屋を華やかに彩る。毎月1名ずつキャスターが登場し、集合写真も掲載している。

卓上カレンダー（1月）(C)ウェザーニュース

価格は卓上が2750円、壁掛けが3300円、セットが6050円（いずれも税込）。購入は自社ECサイト「SORASHOP」、YouTubeストアに加え、今年は新たにTikTok Shopでも販売予定だ。セット購入者には特典としてオリジナルクリアファイル（A4サイズ）が付く。

壁掛けカレンダー（1月）(C)ウェザーニュース

特典のA4クリアファイル(C)ウェザーニュース

出演キャスターは戸北美月、山岸愛梨、小林李衣奈、江川清音、青原桃香、松本真央、田辺真南葉、白井ゆかり、駒木結衣、岡本結子リサ、小川千奈、魚住茉由の12名。

小林李衣奈キャスター(C)ウェザーニュース

小林キャスターは「様々なシチュエーションで、終始チームの皆さんが盛り上げてくださいました。合間にはモルックをして楽しんだ時間も、、！途中で雨が降った時間もありましたが、撮影終盤はしゅぴしゅぴ太陽が応援しに来てくれたことも印象に残っています」とコメント。「いつも温かい応援をありがとうございます！このカレンダーが、みなさんの毎日のちょっとした明かりになれば嬉しいです♪2026年も共に素敵な時間を過ごせますように…！」とコメント。

白井ゆかりキャスター(C)ウェザーニュース

白井キャスターは「今年も撮影が数日にわたってありましたが、サポートも含め全日程参加させていただきました。晴れや曇り、雨までオールウェザーな撮影となり、その中でもキャスターやカメラマン、ヘアメイク、スタイリスト他スタッフが笑顔で楽しく撮影していたのが印象に残っています」と振り返る。「いつも応援ありがとうございます。今年も思いを込めて制作したカレンダーが完成しました！普段の番組ではなかなか見られないキャスターの素敵な表情もあるかもしれません♪ぜひ多くの方のお手元に届くと嬉しいです。そして2026年も毎日が少しでも明るく穏やかでありますように」とメッセージを送った。

「ウェザーニュース LiVE」は予報センターに隣接する自社スタジオから24時間365日生放送で、最新の気象・防災情報を配信。台風や大雨、大雪などの荒天が予想される前には詳しい気象解説や懸念される被害や対策を伝え、地震発生時にはどこよりも早く地震の詳細や被害の状況、防災上の注意点などを伝える。災害時に最も視聴されるメディアの一つとして、YouTubeのチャンネル登録者数は150万人を突破している。