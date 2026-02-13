Devil ANTHEM.水野瞳、2nd写真集のでき栄えに自信「それぞれのフェチに合うカットがある」 | RBB TODAY

Devil ANTHEM.の水野瞳が13日、都内にて、2nd写真集 「キミの瞳に。」（白夜書房）の発売記念イベントを開催し報道陣の囲み取材に応じた。

昨年12月に22歳になった水野は美脚が眩しいショートパンツ姿で登場。1st写真集では20歳のフレッシュな姿を表現したことを説明し、今作では「大人っぽい目の雰囲気を全体的に出せたら」と意識して撮影に臨んだことを振り返った。

水野瞳2nd写真集 「キミの瞳に。」（白夜書房）

腹筋を鍛えるなどボディメイクにも取り組んだそう。「1stのときはわりとムチムチ目な感じだったのですが、今回は大人っぽさを出したいと思ったので」と話しはじめ、「絞ったことがわかるページが所々にあるのですが、そういうところにも注目して見て頂けたらなと思います」とアピール。

ビキニ姿で背中をそらせているカットに特に大人っぽさとボディメイクの成果が表れているという。「表情だけではなく雰囲気で‟大人っぽい”を出せたなと思うので、2nd写真集に挑むときに思っていた『大人っぽい写真集にしよう』ということは達成できたかなと思います」と声を弾ませた。写真集のために鍛えた腹筋については、「いい具合にいきました。肉付き過ぎず、バキバキ過ぎず、ちょうどいいくらいのスタイリッシュな感じにできたと思います」とでき栄えに満足している様子で語った。

自己採点を求められると「刺さる人に刺さるカットがたくさんあると思います。お腹が好きな方や、脚が好き、背中が好きなどそれぞれいらっしゃると思いますが、それぞれのフェチに合うカットがあると思います。そういった面でも瞳のいろんな部分を詰め込んでありますので、100点で」と声を弾ませた。