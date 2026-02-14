交際3カ月で熱愛発覚の『プデュ』出身若手俳優、初めて心境を明かす！照れくさそうな表情が話題 | RBB TODAY

俳優ユ・ソンホが、女優シン・ウンスとの熱愛について、心境を明かす。

来る2月15日、韓国で放送されるKBS 2TVのバラエティ番組『1泊2日』シーズン4（以下、『1泊2日』）では、慶尚北道（キョンサンブクト）浦項（ポハン）市へと旅に出るメンバーたちのエピソード第1弾が公開される。

この日のオープニングでは、熱愛のニュースで話題の中心に立ったユ・ソンホが、ほかのレギュラーメンバーから質問攻めに遭う。

なかでも、歌手キム・ジョンミンとコメディアンのムン・セユンは、『1泊2日』の“末っ子”にとって人生初となる公開恋愛に、「世界がピンク色に見えるんでしょ？」「どうやって出会ったの？」「恋に落ちたのは罪じゃないよ！」とからかい、本人よりもドーパミンを爆発させる。

（写真＝KBS 2TV）上段左：ユ・ソンホ、下段左：キム・ジョンミン、ムン・セユン

左からユ・ソンホ、シン・ウンス

撮影開始からずっと自分だけに関心が集中すると、ユ・ソンホは困惑し、ぎこちなくて照れくさそうな表情を隠せずにいた。それでも、彼は「すごく戸惑っているが、応援してくださりありがたい」と、自身の熱愛を温かく見守ってくれた視聴者に感謝まで伝えた。

なお、『1泊2日』は毎週日曜日18時10分に韓国で放送中だ。

◇ユ・ソンホ プロフィール

2002年1月28日生まれ。2017年に韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演し、練習期間が短い“ひよこ練習生”として親しまれた。端正な顔立ちと愛嬌、そして高身長というビジュアルで人気を集めるが、最終順位17位という結果で惜しくもデビューを逃した。2017年からウェブドラマに出演。2018年にドラマ『ボクスが帰ってきた』で地上波デビューを果たし、俳優として活動している。

