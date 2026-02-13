中山咲月、念願のファースト写真集を4月に発売！“やりたい放題”なシチュエーション満載 | RBB TODAY

4月10日、俳優・モデル・声優として幅広く活躍する中山咲月のファースト写真集『変化』（玄光社）が発売される。

中山咲月ファースト写真集『変化』（撮影：岡本武志）（C）玄光社

同作は、自身もカメラが好きでよくポートレート撮影をするという中山にとって、念願だった初めての紙の写真集だ。撮影シーンは、中山が「やりたい放題やらせてもらった」と明かすように、多彩で印象的なシチュエーションが満載だ。シックなダークトーンのスーツでバスタブに沈むシュールなカットや、ロングジャケットを羽織り晩秋の森を彷徨う姿、モッズコートにニット帽という“逃亡者”のイメージで燃え盛る炎と競演する臨場感あふれるカット、さらにはアラン・ドロンの映画『ゾロ』から着想を得た優雅なビクトリア調のフリルシャツと巨大な黒マントの衣装など、ページをめくるごとにドラマチックな世界観が広がる。

写真集のタイトルである「変化」は中山自身が名付けたもの。「年齢を重ねることで、どんどん自分を好きになることができた」と言う中山の、内に秘めた“強さ”や“自信”がカットに凝縮されている。

中山は同作について「この度、写真集を発売させていただくことになりました。関わっていただいたプロのみなさんに背中を預けて、自分らしく、かなり自由に撮影させていただきました。SNS等でいつでも簡単に写真が見られる時代になりましたが、写真集でしか表現できないレアな自分がこの本には収められていると思います。一つ一つの場面毎に少しずつ意味を込めたので、見ていただけるみなさん、それぞれの解釈で楽しんでいただけたら嬉しいです。この写真集が、ようやくスタートラインに立てた自分のこれからを応援していただける“きっかけ”になれば幸いです。」とコメントしている。

写真集の発売に伴い、アニメイト、7net、HMVの各法人で購入した読者には、法人別特典も用意されている。アニメイトでは57mm缶バッジ、セブンネットショッピングでは複製サイン入りチェキ風カード、HMV&BOOKS Onlineでは限定ブロマイドが特典となる。

また、本人出演による発売記念イベントが、4月11日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、12日に大阪・紀伊國屋書店グランフロント大阪店で開催される。イベント特典として、1冊券でサイン本と複製手書きメッセージつきポストカード、2冊券でポストカードへのその場でのサイン入れ、3冊券で2ショットチェキ撮影、5冊券でオフショットチェキが用意されている。

さらに、電子版の同時発売を記念して、4月18日にオンラインサイン会の開催も決定。こちらはブロンズ、シルバー、ゴールドの3つのプランが用意され、それぞれデジタル写真集とブロマイド3枚などの特典が付く。

中山は東京都出身の27歳。2011年にモデルとして活動開始し、2018年にドラマ『中学聖日記』で俳優デビュー。その後、『仮面ライダーゼロワン』、映画『刀剣乱舞-黎明-』、「演劇『ライチ☆光クラブ』2025」、『チェリまほ The Musical』等に出演。また、声優としてアニメ『KING OF PRISM -Dramatic PRISM.1-』（神無月アヰ 役）に出演するなど、多方面で活動している。