寺本莉緒、素肌にオーバーオールの大胆カット収録！2nd写真集で5年ぶりにグラビア挑戦 | RBB TODAY

4月1日、寺本莉緒の2nd写真集（講談社）が発売される。今回、先行カットが公開された。

『寺本莉緒 2nd 写真集（仮）』Ⓒ菊地泰久

Netflixドラマ『サンクチュアリ -聖域-』や連続テレビ小説『おむすび』（NHK総合）で注目を集めた寺本が、デビュー10周年の節目に5年ぶりとなるグラビア撮影に臨んだ。ロケ地はオーストラリア・パース。雄大な自然の中で、水着やランジェリー姿はもちろん、ノーブラショットやヌーディーショットにも挑んだ意欲作となっている。

寺本は撮影について「ロケ地はオーストラリア・パース。真夏の眩しい太陽に背中を押されながら、自然のエネルギーを全身で感じて撮影しました。初めてグラビアに挑戦した頃の気持ちを思い出すような懐かしさもあり、心まで解放される時間でした。ゆったりと時間が流れるこの場所で、等身大の自分を切り取ってもらえた、忘れられないロケになりました」とコメント。

写真集の見どころについては「デビュー10周年という節目に、5年ぶりにグラビアへ戻ってきました。長いようで一瞬だった10年。迷いながらも歩き続けてきた時間の中で、あの頃の自分と今の自分が交差する一冊になっています。制作段階から携わり、飾らない自然体の表情や、今だからこそ表現できる大人の魅力まで、細部にこだわって詰め込みました。自信を持ってお届けできる渾身の一冊です」と語った。

また、読者へのメッセージとして「お待たせしてしまいましたが、待っていてくれたみなさんに心から感謝しています。いつも見守って支えてくださるみなさんがいたからこそ、10周年という節目を迎えることができました。変わった部分も、変わらない部分も、今の私のすべてを詰め込んでいます。この一冊が、これまでの時間とこれからの時間をつなぐ、みなさんにとって特別な存在になれたら嬉しいです」と呼びかけている。

寺本は広島県出身の24歳。2018年に『ミスマガジン2018』で「ミスヤングマガジン」を受賞しグラビア活動をスタート。その圧倒的な「大迫力ボディ」で一世を風靡した。近年は俳優として確固たる地位を築いており、3月20日には初主演映画『東京逃避行』の公開も控えている。