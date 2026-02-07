 櫻井おとの、ランジェリー姿で魅せる圧巻のヒップライン！デジタル写真集誌面カット公開 | RBB TODAY
櫻井おとの、ランジェリー姿で魅せる圧巻のヒップライン！デジタル写真集誌面カット公開

撮影:中山雅文 ヘアメイク:氏川千尋 スタイリング:毛塚由恵
　7日、現在発売中の『週刊SPA!グラビアン魂デジタル写真集 櫻井おとの「あえて」は必要ない』（扶桑社）を記念して、紙面カットが公開された。

　櫻井は静岡県生まれの23歳。レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に輝いた実績があり、2021年には「ミスヤングマガジン賞」を受賞している。


　同作は週刊SPA!の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集だ。 　公開されたカットでは、ランジェリーに包まれた美しい曲線美や、強い眼差しが印象的な大人の色気を披露。アンニュイな表情や豊満なバストなど、彼女の持つ魅力が余すところなく収められている。 　


　また、彼シャツ姿で歯ブラシをくわえるカットは、通常であればキュートな仕上がりになるところ、櫻井が被写体となることでアーティスティックな一枚へと昇華されている。


櫻井おとの、はだけた浴衣から美バストがチラリ...『FLASH』最新号の表紙を飾る！ | RBB TODAY
画像
櫻井おととのが最新号の表紙を飾り、浴衣や水着姿で美バストを披露し、写真集やグラビアでセクシーな姿を見せている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/07/01/232596.html続きを読む »

グラビア再始動の櫻井おとの、水が滴る“妖艶ボディ”を公開！ | RBB TODAY
画像
昨年末に事務所を退所しフリーとなった櫻井おとが、最新号の『FLASH』で水着グラビアを披露し、活動の幅を広げている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/09/236298.html続きを読む »

櫻井おとの「「あえて」は必要ない」SPA！グラビアン魂デジタル写真集 (ＳＰＡ！ＢＯＯＫＳ)
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
櫻井おとの　ｆｌａｖｏｒ　ＦＲＩＤＡＹデジタル写真集
￥1,870
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

