櫻井おとの、ランジェリー姿で魅せる圧巻のヒップライン！デジタル写真集誌面カット公開 | RBB TODAY

7日、現在発売中の『週刊SPA!グラビアン魂デジタル写真集 櫻井おとの「あえて」は必要ない』（扶桑社）を記念して、紙面カットが公開された。

櫻井は静岡県生まれの23歳。レスリングの全国中学選抜選手権大会でベスト8に輝いた実績があり、2021年には「ミスヤングマガジン賞」を受賞している。



撮影:中山雅文 ヘアメイク:氏川千尋 スタイリング:毛塚由恵



同作は週刊SPA!の名物グラビアコーナー「グラビアン魂」で紹介しきれなかったカットをふんだんに盛り込んだデジタル写真集だ。 公開されたカットでは、ランジェリーに包まれた美しい曲線美や、強い眼差しが印象的な大人の色気を披露。アンニュイな表情や豊満なバストなど、彼女の持つ魅力が余すところなく収められている。



また、彼シャツ姿で歯ブラシをくわえるカットは、通常であればキュートな仕上がりになるところ、櫻井が被写体となることでアーティスティックな一枚へと昇華されている。