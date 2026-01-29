とんでん周年祭が2月6日から3日間開催！600円お得な「うな重」から限定メニュー「えびマヨ巻北海道そば」まで | RBB TODAY

北海道生まれ和食処とんでんは関東の一部店舗にて、2月6日から8日までの3日間限定で周年祭を開催する。

北海道生まれ和食処とんでん『周年祭』

同イベントでは、3日間限定メニューとして新登場する「えびマヨ巻北海道そば」と少しずつ料理を楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」の2品、人気メニューの「うな重」、デザートメニューの「懐かしの昭和プリン」を特別価格で販売する。その他、家庭でもとんでんの味を楽しめる「とんでん特製 豚丼の具(冷凍)」を特別価格で用意する。

新登場の「えびマヨ巻北海道そば」は税込1,529円で販売する。店舗で揚げたえび天、マヨ、サニーレタスを巻いたえびマヨ巻と、そばの産地である北海道幌加内産のそば粉を使用した、豊かな風味とのど越しがよい平打ち麺が楽しめる北海道そば、茶わんむし、みそ汁を堪能できる。

「ミニ丼まんぷく膳」は税込1,562円で販売する。ねぎとろをのせたミニねぎとろ丼と、店舗で揚げたサクサクの天ぷらに甘辛い特製のタレをかけたミニ天丼、コシのあるうどん、滑らかな食感とだしが特徴の自慢の茶わんむし、小鉢、漬物、みそ汁をセットで用意する。様々な味わいを少しずつ楽しめる。

少しずつお料理を楽しめる「ミニ丼まんぷく膳」【特別販売】（税込１,５６２円）

「うな重」は通常価格より600円お得な税込2,519円の特別価格で販売。肉厚のうなぎをふっくら香ばしく焼き上げ、うなぎ本来の美味しさを引き立てる特製のタレにつけ、炊きあがり時間を徹底管理したごはんの上にのせて提供する。セットで用意する、漬物・みそ汁と一緒に堪能できる。

ふっくら香ばしい食べ応えのある「うな重」【特別価格】（税込２,５１９円）

「懐かしの昭和プリン」は通常価格税込572円のところ、130円お得な税込429円の特別価格で提供する。採れたての卵をたっぷり使用した濃厚で固めの食感と、レトロな見た目のかわいらしさが大人気のデザートメニューだ。

食後のデザートにおすすめ、固めの「懐かしの昭和プリン」【特別価格】（税込４２９円）

テイクアウト用の「とんでん特製 豚丼の具(冷凍)」は数量限定で、特別価格の税込626円と200円お得に販売する。一部店舗で販売中の「とんでん特製 豚丼の具(冷凍)」を、周年祭期間限定価格で、通常は販売をおこなっていない店舗でも特別に販売する。北海道産の柔らかい豚肉を、とんでんこだわりの特製甘辛ダレに漬け込んだ。冷蔵庫で解凍後好きなタイミングでサッと焼いて楽しめる。

対象期間は2月6日から8日までの3日間。対象店舗は「北海道生まれ和食処とんでん」関東一部店舗27店舗。