「いちごとハーブが香る」春アフタヌーンティー、リーベルホテル大阪で3月1日スタート | RBB TODAY

リーベルホテル大阪は、苺が主役の春のアフタヌーンティー「Strawberry & Botanical Afternoon Tea ~いちごとハーブが香る、みずみずしい春~」を3月1日から5月14日まで1階「Cafe & Bar LIBER」で提供する。

Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～

同アフタヌーンティーは、苺と香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん香りまで堪能できる「食のアロマ」を取り入れた内容となっている。

スイーツは全14種をラインアップ。タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分に楽しめる「苺づくしのカップケーキ」などが用意されている。

左から「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」 「ハーブチキンサンド 木苺のソース」「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」「苺づくしのカップケーキ」

セイボリーには「桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ」や「ハーブチキンサンド 木苺のソース」などを揃える。

春休みとゴールデンウィーク期間限定で、小学生以下の子ども向けに「Little Strawberry Afternoon Tea(キッズアフタヌーンティー)」も提供する。「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、子どもにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルで用意した。

キッズアフタヌーンティー

また、ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種も用意した。

カクテルドリンク（左）Refreshing Berry（右）Japonesque Garden

販売場所は1階「Cafe & Bar LIBER」。販売期間は3月1日から5月14日まで、提供時間は12時から16時(最終入店)。販売価格はコーヒー・紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円（税込）。