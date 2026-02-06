 「いちごとハーブが香る」春アフタヌーンティー、リーベルホテル大阪で3月1日スタート | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

「いちごとハーブが香る」春アフタヌーンティー、リーベルホテル大阪で3月1日スタート

ライフ グルメ
注目記事
Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～
  • Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～
  • Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～
  • 左から「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」 「ハーブチキンサンド 木苺のソース」「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」「苺づくしのカップケーキ」
  • キッズアフタヌーンティー
  • カクテルドリンク（左）Refreshing Berry（右）Japonesque Garden

　リーベルホテル大阪は、苺が主役の春のアフタヌーンティー「Strawberry & Botanical Afternoon Tea ~いちごとハーブが香る、みずみずしい春~」を3月1日から5月14日まで1階「Cafe & Bar LIBER」で提供する。

Strawberry & Botanical Afternoon Tea ～いちごとハーブが香る、みずみずしい春～

　同アフタヌーンティーは、苺と香り豊かなハーブを合わせ、味わいはもちろん香りまで堪能できる「食のアロマ」を取り入れた内容となっている。

　スイーツは全14種をラインアップ。タルト生地にローズマリーとピスタチオを使用し、苺とローズマリーの香りが調和する「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」をはじめ、苺の見た目が可愛らしい「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」、生地にもクリームにも苺を使用し、苺の豊かな風味を存分に楽しめる「苺づくしのカップケーキ」などが用意されている。

左から「苺とピスタチオのハーブ香るタルト」 「ハーブチキンサンド 木苺のソース」「苺仕立てのマカロン レモングラスのホワイトショコラ」「苺づくしのカップケーキ」

　セイボリーには「桜エビのケークサレ ハーブ香るフロマージュ」や「ハーブチキンサンド 木苺のソース」などを揃える。

　春休みとゴールデンウィーク期間限定で、小学生以下の子ども向けに「Little Strawberry Afternoon Tea(キッズアフタヌーンティー)」も提供する。「苺のパンナコッタ」や「苺づくしのカップケーキ」など、子どもにも親しみやすい王道スイーツを小さなアフタヌーンティースタイルで用意した。

キッズアフタヌーンティー

　また、ローズマリーの香りがベリーの甘さを引き立てる爽やかなノンアルコールカクテル「Refreshing Berry」と、抹茶・柚子・大葉を使用し庭園の情景を表現したアルコールカクテル「Japonesque Garden」の2種も用意した。

カクテルドリンク（左）Refreshing Berry（右）Japonesque Garden

　販売場所は1階「Cafe & Bar LIBER」。販売期間は3月1日から5月14日まで、提供時間は12時から16時(最終入店)。販売価格はコーヒー・紅茶付きが5,000円、カクテル1種付きが5,800円（税込）。


東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

オレンジページ 2026年 2/17号（電子版限定特典付き）[雑誌]
￥538
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top