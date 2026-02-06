伊藤久右衛門、しっとり食感の宇治抹茶＆いちご新作ケーキを販売！ | RBB TODAY

伊藤久右衛門は5日より春限定の新作「宇治抹茶いちごケーキ お茶苺トルテ」を販売している。

同商品は宇治抹茶といちごを組み合わせた新作ケーキだ。白餡や国産ホワイトチョコレートを使用した、しっとり食感の宇治抹茶ケーキに、白餡といちごをあわせたクリームを絞り、シロップに漬けたドライフルーツのいちごをトッピングした。可愛らしくも重厚な味わいのケーキに仕上がっている。

販売価格は1,382円。2月5日から各実店舗で取り扱う。一部店舗を除く。