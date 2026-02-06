 伊藤久右衛門、しっとり食感の宇治抹茶＆いちご新作ケーキを販売！ | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム ライフ グルメ 記事

伊藤久右衛門、しっとり食感の宇治抹茶＆いちご新作ケーキを販売！

ライフ グルメ
注目記事
宇治抹茶いちごケーキ お茶苺(おちゃめ)トルテ　1,382円(税込)
  • 宇治抹茶いちごケーキ お茶苺(おちゃめ)トルテ　1,382円(税込)
  • 宇治抹茶いちごケーキ お茶苺(おちゃめ)トルテ　1,382円(税込)

　伊藤久右衛門は5日より春限定の新作「宇治抹茶いちごケーキ お茶苺トルテ」を販売している。

　同商品は宇治抹茶といちごを組み合わせた新作ケーキだ。白餡や国産ホワイトチョコレートを使用した、しっとり食感の宇治抹茶ケーキに、白餡といちごをあわせたクリームを絞り、シロップに漬けたドライフルーツのいちごをトッピングした。可愛らしくも重厚な味わいのケーキに仕上がっている。

　販売価格は1,382円。2月5日から各実店舗で取り扱う。一部店舗を除く。


東京カレンダー 2026年 3月号 [雑誌]
￥891
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

オレンジページ 2026年 2/17号（電子版限定特典付き）[雑誌]
￥538
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《小松暁子》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

ライフトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top