のん、カフェでのリラックスショット公開！ファン「笑顔が、大人びてきた！？」「おしゃれな隙間写真」 | RBB TODAY

俳優・アーティストののんが6日、アメーバオフィシャルブログを更新。休日カフェで過ごすプライベートショットを公開した。
この日、のんは「隙間に」と題してブログを更新。絵文字を交えながら「すこし休憩」とつづり、落ち着いた雰囲気の店内でコーヒーカップを手にした姿や、ふと視線を外した表情、柔らかな笑顔を見せるショットなど、リラックスした様子が伝わる休日の姿を複数枚公開した。
この投稿にファンからは「笑顔が、大人びてきた！？」「可愛すぎる」「これが休憩とか、本気の時どうなっちゃうの」「ステキな笑顔」「おしゃれな隙間写真」
「目線ずらしてるの可愛いー」などの声が寄せられている。