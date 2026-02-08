「i-dleの中でズバ抜けてきれい？」「はい」ミヨンが率直回答、否定しない理由は？ | RBB TODAY

ガールズグループi-dleのミヨンが、自身のビジュアルについて率直な考えを明かした。

2月5日に公開されたYouTube番組「口を開けば」に出演したミヨンとミンニ。

【写真】ミヨン、“ほぼ紐”ドレスで大胆露出

2人はウソ発見器を装着し、様々な質問に答えた。

ミヨンは「i-dleの中でズバ抜けてきれい？」という質問に「はい」と回答。続けて「実際には“ズバ抜けている”とは思っていない。でも、ウソって出るかもしれないから、とりあえず…」と述べた。

さらに「（リーダーでプロデュースも担当する）ソヨンが“可愛さ”を見せるパートをたくさんくれたし、先輩や後輩からも可愛いと言ってもらうことが多い。でも、それに対して“違います”と答えるのは嫌だった」としており、“いいえ”と否定する言葉が好きではないとも明かした。

（写真提供＝OSEN）ミヨン

これを聞いていたMCのイ・ヨンジンが「ミヨンのコンセプトはどんな感じ？」と質問すると、ミンニは「最初は大人しくしていればいいのにと思っていた。でも、本人はそういうのが好きみたい」と話し、笑いを誘った。

◇ミヨン プロフィール

1997年1月31日生まれ。本名チョ・ミヨン。韓国の5人組女性アイドルグループi-dle（前(G)I-DLE）の一員として、2018年5月2日にミニアルバム『I am』でデビュー。圧倒的な歌唱力と優れたルックスで人気を博している。2018年にCUBEエンターテインメントに入社したが、もともとはYGエンターテインメントに所属しており、BLACKPINKメンバー候補の1人だった。

■【写真】アイドルらしからぬ“恵体”…ミヨン、黒ドレスから漏れ出る満点の色気

■【写真】組み替える美脚にヒヤヒヤ…ミヨン、大胆なミニワンピ「色気がすごい」

■【写真】「ちゃんと服着てね…」i-dle・ミンニ＆ミヨン、“あられもない”アンダーウェアルック