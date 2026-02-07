収容人数6万人超…BTS、イギリス大規模スタジアムでの最多観客数更新！単独公演の新記録 | RBB TODAY

ボーイズグループBTSは、イギリス・ロンドンのランドマーク、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで新たな記録を打ち立て、“21世紀のポップアイコン”としての地位を再び証明した。

去る2月6日、公演企画会社ライブネーションUKは、公式SNSを通じて「BTSのファンARMYが、トッテナム・ホットスパー・スタジアムでの単独公演史上最高の座席占有率を達成した」と公式に発表した。

【写真】V＆JUNG KOOKの“手繋ぎショット”

来る7月6～7日、BTSは同会場で単独コンサートを開催し、約12万人の観客と対面する予定だ。特に、今回の公演は、客席を360度活用したステージ構成により、視覚的な没入感を高めるとともに、利用可能な座席を最大限に確保し、より多くのファンとともに楽しめる祭典を作り上げる見通しだ。

これにより、BTSは世界各国でチケットの好調な売れ行きを見せ、大規模なワールドツアーの成功を予感させた。

（写真＝ライブネーションUK SNS）

彼らは、4月9日から韓国・高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムを皮切りに、34都市82公演を行う予定だ。すでに3回の高陽公演を含め、アメリカとヨーロッパで予定されている41公演の全席が予約開始と同時に完売している。

また、ワールドツアーに先立ってリリースされる新アルバムに対する期待も高まっている。3月20日13時、BTSは5thフルアルバム『ARIRANG』でカムバック予定だ。

■「国民的な祝祭へと昇華させる」BTS復帰ライブに行政が本気介入 ソウル市が“安全・ぼったくり”対策

■【画像】日本を代表する“恋愛ドラマの女王”、Vに思わず反応！SNSで注目集まる「これは、誰ですか？」

■【画像】JIMINの貴重なすっぴんSHOT！子供のような“無邪気な表情”にメロメロ「養いたい」