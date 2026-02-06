 でんぱ組.inc・根本凪、ベッドで誘うランジェリー姿の表紙が公開！マカオ撮影の2nd写真集タイトルは「プリズム」に決定 | RBB TODAY
でんぱ組.inc・根本凪、ベッドで誘うランジェリー姿の表紙が公開！マカオ撮影の2nd写真集タイトルは「プリズム」に決定

カバー／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社
  • カバー／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社
  • 限定カバー／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社
  • 先行カット／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社
  • 先行カット／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社

　元虹のコンキスタドールのメンバーで、現在はでんぱ組.incのメンバーとして活躍している根本凪が、2月18日に2nd写真集を発売する。今回、同作のタイトルが『プリズム』（扶桑社）に決定し、カバー書影および先行カットが公開された。

　同作は、2026年3月末をもってアイドル卒業と芸能活動一時休止を発表している根本にとってのメモリアル写真集だ。1st写真集からは約7年ぶりとなる、ファン待望の一冊となる。 撮影地は、東洋と西洋のカルチャーが交差する地・マカオ。異国情緒あふれる独自の文化を持つ街並みが、根本の多面的な魅力を引き出している。

　公開されたカバー書影には、ベッドの上でこちらを見つめる、ブルーのランジェリー姿の艶やかなカットを採用。大人な気品が漂い、誘うような視線が印象的な仕上がりとなった。 　

限定カバー／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社

　また、通常版とは異なるカットを採用した「Amazon限定・特装カバー版」の販売も決定 。こちらでは、谷間を覗かせた翠（みどり）色レースのボディスーツ姿のカットを使用しており、上目遣いでバストをギュッと寄せたセクシーな1枚となっている。

先行カット／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社

　今回、書影に加え、新たに先行カットも公開された。1枚は、ピンクの肩出しレースワンピースでマカオの異国感たっぷりな街並みを歩くカット。このワンピースは根本本人も「ガーリーでお気に入りの衣装」と語っており、まさに“アイドル”といったイメージを体現した、卒業記念にぴったりなスタイルだ。 　

先行カット／根本凪 2nd 写真集『プリズム』（C）扶桑社

　もう1枚は、花柄のチューブカット水着で海辺の木立のなか、戯れているカット。差し込む木漏れ日が、水着から溢れるほどの“ふわふわバスト”と柔肌ボディを照らし出している。なお、こちらのカットはカバー裏表紙でも使用されている。

　発売直後の2月21日には、東京・秋葉原の書泉ブックタワーにて「根本凪2nd写真集発売記念 お渡し&サイン会」が開催される。同イベント限定の購入特典も用意されている。

　根本は茨城県生まれで、特技はイラスト製作。2014年にアイドルグループ「虹のコンキスタドール」としてデビューし、2016年にグラビアデビュー。2017年には同プロダクション所属の人気グループ「でんぱ組.inc」に加入し、国内外で人気を博した。2022年4月に両グループを卒業後はソロ活動を開始し、Vtuberとしての活動もスタート。2024年には一夫多妻制アイドル「清竜人25」にも参加した。そして2026年3月をもって、アイドル卒業とタレント活動休止を宣言しており、3月にはラストライブを開催予定だ。


