ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック、イタリアチームの公式ユニフォームはアルマーニ | RBB TODAY

6日から、イタリア北部の都市ミラノとコルティナ・ダンペッツォで「ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック競技大会」が開催される。大会でイタリア代表が着用する新たな公式ウエアには、EA7 エンポリオ アルマーニが採用された。同ブランドは、オフィシャルキットとして様々なタイプのウエアとアクセサリーを代表選手に提供する。
ダウンジャケットを備えたスキーセット、スキースーツ、ジャケットはミルキーホワイトの色調で、背中には「Italia」の文字が入り、グリーン、ホワイト、レッドのインサートやトリミングが施されている。グローブ、ベルト、帽子、バッグ、トロリーケース、バックパックなどのアクセサリーと、テクニカルな防水スニーカーで選手たちの装いはコーディネートされる。
EA7 エンポリオ アルマーニは、サッカーのイタリア公式選手団のオフィシャルスーツをはじめ、様々な国際的、また有名スポーツチームへのユニフォームのデザインを手がけてきたことでも知られるエンポリオ アルマーニのスポーツラインブランドだ。
