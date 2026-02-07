秋山成勲の妻SHIHO、14歳娘に21億円の部屋をプレゼント!?東京を一望できる高級マンションを内見 | RBB TODAY

格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の妻でモデルのSHIHOは、21億円の家に住みたがった。

去る2月6日、YouTubeチャンネル「YanoShiho」には、「サランの1人暮らし用の家を見に行ったら、21億のマンションまで見てきた東京不動産ツアー」というタイトルの動画が公開された。

【写真】東京の5億円超豪邸に住むSHIHO家

この日、独立を控えた娘サランちゃんのために、東京で物件の内見をしたSHIHOは、制作スタッフが用意した高価なマンションを訪れた。

不動産屋は、駅から徒歩3分の場所にあるマンションについて、24階建てで、21階からは“プレミアムハウス”だと説明した。

実際トップ10に入るほど人気のあるマンションで、不動産屋は「初めに売りに出たのは21億円だったが、今は18億9000万円」と明かし、SHIHOを驚かせた。

その後、プレミアムフロア専用入口から入り、エレベーターに乗ったSHIHOは、部屋に入った瞬間、感嘆した。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）

約23坪の広大なリビングには、オープンキッチン、ミニバー、ダイニングなどが備えられており、特に東京を一望できる景色が目を引いた。これにSHIHOは「東京のマンションはたくさん見たけど、こうやって自動で開く部屋はない」と伝えた。

また、彼女は170cmの娘を考慮し、高い天井を望んでいた。一目見ただけで天井が高く、「サランは本当に喜ぶ」と笑った。

プレミアムハウスらしく各部屋にトイレが設置されており、SHIHOは「ホテルじゃない？」と驚いた。良い部屋や高い家を好むサランちゃんのためにビデオ通話をした彼女は、“オンライン内見”も行った。

（写真＝YouTubeチャンネル「YanoShiho」）

内見を終えたSHIHOは、「この家に住みたい。頑張る」と言いながらも「チュさん（秋山成勲）も一緒に頑張れ」と叫び、笑いを誘った。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】本当に14歳…？秋山成勲の娘サランちゃん、モデル母譲りの美貌＆スタイル際立つ“成熟ビジュアル”に視線集中

■【写真】結婚17年目の秋山成勲、妻SHIHOとの“離婚”は「毎回考える」 セカンドパートナーもOK？

■【写真】SHIHO＆娘サランちゃん、スイムウェア姿で圧巻スタイル披露！小顔×美脚のモデル親子