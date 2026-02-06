FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌、スーツ姿で受験生を応援！「頑張るみんなへ、元気になあれ！」 | RBB TODAY

6日、アイドルグループFRUITS ZIPPERの鎮西寿々歌を起用したはるやま商事の新WebCM「褒められモーメント篇 バレンタイン」を公開した。

新WEB CM「褒められモーメント篇 バレンタイン」に出演している鎭西寿々歌（FRUITS ZIPPER）

同CMは、2026年4月に入学式や入社を迎えるフレッシャーズに向けた「褒められスーツ」のプロモーション第2弾の一環。受験が本格化する12月から卒業・入学までの大切な期間、不安や期待を抱えながら頑張るフレッシャーズに、メンバー7人がそれぞれモーメントに合わせたメッセージを届ける企画となっている。

CMシリーズでは「クリスマス」「初詣」「バレンタイン」「共通テスト」「入試」など、受験生の「いま」に寄り添うモーメント応援コメントを展開。お守りの扉が開くと、まるでメンバーがお守りの中に住んでいるように飛び出したり、ひょっこり隠れたりする映像となっている。

公開スケジュールは、12月19日から25日まで「クリスマス」篇（月足天音）、2026年1月1日から7日まで「初詣」篇（仲川瑠夏）、1月8日から18日まで「共通テスト」篇（松本かれん）、1月19日から2月5日まで「私立大学入試」篇（真中まな）、2月6日から14日まで「バレンタイン」篇（鎮西寿々歌）、2月16日から26日まで「国立二次試験」篇（早瀬ノエル）、2月27日から3月9日まで「卒業」篇（櫻井優衣）を順次公開。全てはるやま公式YouTubeで各公開日0時から視聴できる。

また、WebCM公開に合わせ、全国のはるやま店舗で商品を購入したフレッシャーズ限定で「ARお守り型チャーム」をプレゼントする。チャームとセットで渡されるカードに記載された2次元コードを読み取り、チャームにかざすとメンバーの「誰か」が出現する仕組みだ。受験や卒業、新生活準備に向けて頑張る高校3年生をメッセージで応援する。

キャンペーン イメージ画像

キャンペーン期間は2025年12月19日から2026年3月31日まで。なくなり次第終了となる。対象は今春卒業の新社会人・新入生及び就活生のみで、お一家族様1点限りとなる。実施対象店舗は全国のはるやま店舗で、ネットショップは除く。

※FRUITS ZIPPER・鎮西寿々歌が出演する新WEB CM「褒められモーメント篇 バレンタイン」