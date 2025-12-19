「NHK紅白」曲目発表！乃木坂46は「Same numbers」、ILLITは「Almond Chocolate」を披露 | RBB TODAY

NHKは19日、12月31日放送の「第76回NHK紅白歌合戦」の曲目を発表した。

King & Princeは「What We Got ~奇跡はきみと~」を披露する。ミッキーマウスの新たなテーマソングとして大きな話題となったこの曲で、ミッキーマウスとミニーマウスも一緒にスペシャルステージを届ける。久保田利伸は35年ぶりの紅白出場となる。1986年に発表した「Missing」、1996年に大ヒットした「LA・LA・LA LOVE SONG」、そして今年発表した「1, 2, Play」という40周年の歴史を感じるスペシャルメドレーを披露する。

堺正章は放送100年紅白特別企画として、さらば恋人(堺正章)~バン・バン・バン(ザ・スパイダース)~モンキー・マジック(ゴダイゴ)~プンスカピン!(堺正章 & Rockon Social Club)という、放送100年と自身の歴史を振り返るようなヒット曲の数々をRockon Social Clubと共にメドレーで届ける。TUBEは今年デビュー40周年、27年ぶりの紅白出場となる。「紅白 夏の王様メドレー」を披露する。さらにアルコ&ピースの2人、とにかく明るい安村、出場歌手の皆もパフォーマンスに参加し、紅白の舞台を「夏」に塗りかえる。

天童よしみのステージには、大阪・関西万博の公式キャラクターとして大人気となったミャクミャクが登場する。「あんたの花道 ~ミャクミャクダンス SP~」と題してFRUITS ZIPPER、CANDY TUNEもダンスで盛り上げる。ハンバート ハンバートは現在放送中の連続テレビ小説「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌う。朝ドラから主人公・松野トキ役の髙石あかり、そして後の夫となるヘブン役のトミー・バストウが"夫婦"で応援に駆けつける。さらに「ばけばけ」のオープニング映像で話題を呼んでいる写真家・川島小鳥による、紅白だけの未公開写真も届ける。

氷川きよしは放送100年紅白特別企画として、戦後の歌謡界を代表する歌姫・美空ひばりの「愛燦燦」を披露する。昭和のラジオやテレビ、そして紅白歌合戦を華やかに彩ってきた美空ひばりの歌唱映像とともに、多くの人々に愛されてきた名曲を万感の思いを込めて歌い継ぐ。水森かおりは2年連続で「演歌×ドミノ」でご当地ソングを披露してきた。今年は大阪のご当地ソング「大阪恋しずく」のスペシャルバージョン「大阪恋しずく ~紅白ドミノチャレンジ 2025~」を披露する。ドミノ倒しで2025年の出来事を振り返る。

LiSAは映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」の主題歌「残酷な夜に輝け」を披露する。紅白のステージだけの「鬼滅の刃」スペシャル映像とともに届ける。

「第76回NHK紅白歌合戦」は12月31日午後7時20分から11時45分まで、NHK総合、BS4K、BS8K、ラジオ第1で放送される。

【第76回NHK紅白歌合戦 曲目一覧】（カッコ内は出演回数）

紅組

アイナ・ジ・エンド （初）：革命道中 – On The Way

あいみょん （7）：ビーナスベルト

ILLIT （2）：Almond Chocolate

幾田りら （初）：恋風

石川さゆり （48）：天城越え

岩崎宏美 （15）：聖母マドンナたちのララバイ

AKB48 （13）：AKB48 20周年スーパーヒットメドレー

「フライングゲット」「ヘビーローテーション」「恋するフォーチュンクッキー」「会いたかった」

aespa （初）：Whiplash

CANDY TUNE （初）：倍倍FIGHT!

坂本冬美 （37）：夜桜お七

髙橋真梨子 （7）：桃色吐息

ちゃんみな （初）：ちゃんみなSPメドレー

「NG」「SAD SONG」

天童よしみ （30）：あんたの花道 ～ミャクミャクダンスSP～

乃木坂46 （11）：Same numbers

HANA （初）：ROSE

Perfume （17）：Perfume Medley 2025

「ポリリズム」「巡ループ」

ハンバート ハンバート （初）：笑ったり転んだり

FRUITS ZIPPER （初）：わたしの一番かわいいところ

MISIA （10）：MISIAスペシャル

水森かおり （23）：大阪恋しずく ～紅白ドミノチャレンジ2025～

LiSA （4）：残酷な夜に輝け

白組

&TEAM （初）：FIREWORK

ORANGE RANGE （3）：イケナイ太陽

King ＆ Prince （6）：What We Got ～奇跡はきみと～

久保田利伸 （2）：紅白スペシャルメドレー「1, 2, Play」「Missing」「LA・LA・LA LOVE SONG」

郷ひろみ （38）：2億4千万の瞳－エキゾチック・ジャパン－

サカナクション （2）：怪獣・新宝島

純烈 （8）：いい湯だな

SixTONES （4）：6周年アニバーサリーメドレー「Imitation Rain」「バリア」「こっから」

TUBE （3）：紅白 夏の王様メドレー「シーズン・イン・ザ・サン」「恋してムーチョ」「あー夏休み」

Number_i （2）：GOD_i

新浜レオン （2）：Fun! Fun! Fun!

Vaundy （3）：Tokimeki

back number （2）：どうしてもどうしても・水平線

BE:FIRST （4）：夢中

福山雅治 （18）：クスノキ-500年の風に吹かれて-

布施明 （26）：MY WAY

Mrs. GREEN APPLE （3）：GOOD DAY

三山ひろし （11）：酒灯り～第９回 けん玉世界記録への道～

M!LK （初）：イイじゃん

RADWIMPS （3）：20周年スペシャルメドレー「賜物」「正解」

特別企画

堺正章：ザッツ・エンターテインメント・メドレー

玉置浩二：ファンファーレ

氷川きよし：愛燦燦

星野源：創造