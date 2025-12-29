【NHK紅白】ILLIT、紅白のステージに意気込み！「今年は私たちの夢が叶った1年になった」 | RBB TODAY

大みそかに放送される「第76回NHK紅白歌合戦」（31日午後7時20分～）のリハーサルが29日に東京・渋谷のNHKにて行われ、韓国の5人組ガールズグループ・ILLITが報道陣の囲み取材に応じた。

今年2回目の出場となるILLITは楽曲『Almond Chocolate』のパフォーマンスを披露するほか、オープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」で、楽曲『パプリカ』を&TEAM、Number_i、BE:FIRSTらと共に歌い、ステージを盛り上げる。

モカは「出場2回目ということで本当に光栄です。私たちも一生懸命ステージを頑張るので、応援していただけると嬉しいです」と意気込み。

イロハは「去年のステージよりも魅力をアピールできるような、もっと成長した姿をお見せしたいなと思っています。頑張ります」と気合たっぷりにコメント。楽曲『パプリカ』については「みんなで楽しみながらオープニングのパフォーマンスをしたいと思います」と声を弾ませた。

今年日本デビューを果たしたILLIT。「今年はどんな一年はどんな年でしたか?」と聞かれたモカは、「日本での活動をたくさんさせてもらえて、今年初めて日本で単独公演をすることができて、私たちの夢が叶った1年になったなと思います」とコメント。イロハは「来年はもっといろんな世界にいったり、もっと大きな場所で公演をしたり、たくさんのファンの方々にお会いしたいと思います」と抱負を語った。

また、紅白恒例の企画「三山ひろしのけん玉世界記録への道～」でけん玉に挑戦するイロハは、コメントを求められると「かなり緊張しているんですけれど、時間があるときにずっと練習していたので頑張りたいです。けん玉は小学生の時に教室ですごく流行っていたので、自信はあります」と心境を語った。

