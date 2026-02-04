なえなの、新曲「チュ-ニング」ティザー映像公開！ラジオをテーマに“感情の揺らぎ”を表現！ | RBB TODAY

総フォロワー数約700万人超のなえなのが、新曲「チュ-ニング」のミュージックビデオプレミア公開ページをオープンした。あわせて、ティザー映像が初公開された。

「チュ-ニング」ジャケットイラスト

今回初公開となるティザー映像では、「ラジオ」を象徴的に用いながらなえなのの表情や佇まい、そしてラジオのノイズや余韻が重なり合うことで、楽曲が持つ温度感や感情の揺らぎをわずか25秒の中に閉じ込めた構成となっている。

同作はユニバーサルミュージックの新レーベルCapitol Recordsよりリリースされ、楽曲は同レーベル所属のRin音が提供。ラジオをテーマに、なえなのの等身大の想いを紡いだHIPHOPナンバーに仕上がっている。「チュ-ニング」のミュージックビデオは5日18時になえなのYouTube Channelで公開予定だ。

なえなのは静岡県御殿場市出身の25歳。ファッションモデル・タレント・女優。身長156cm、血液型O型、seju所属。中学3年生の頃からSNS活動を開始し、2019年にTikTokでブレイク。脱力系動画や等身大の魅力が話題となり、現在、TikTok、Instagram、YouTubeなど総フォロワー数700万人超を誇る。

ファッション雑誌『LARME』専属モデル、テレビ朝日2026年1月クールドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』、映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』などに出演。2023年には故郷である御殿場市の応援大使に就任。ティーン世代に絶大な人気を誇る。

※なえなの「チュ-ニング」MVプレミア公開ページ＆ティザー映像