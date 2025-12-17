フジ『Live News イット!』2026年春に全面リニューアル！榎並大二郎＆山﨑夕貴が新キャスター就任 | RBB TODAY

17日、報道番組『Live News イット!』（フジテレビ系）が2026年春に全面リニューアルされる。

同番組は毎週月曜から金曜の15時42分から19時まで生放送されている報道番組。新体制では榎並大二郎と山﨑夕貴が新たにキャスターに就任。これまで番組を支えてきた遠藤玲子とともに番組を届ける。また、これまで約2年間にわたり『Live News イット!』のキャスターとして番組をけん引してきた青井実、そして3年間ニュースを届けてきた宮司愛海はこの春で番組を卒業となる。

榎並は2008年4月にフジテレビに入社し、同年10月から『FNNスーパーニュース WEEKEND』でスポーツコーナーを担当した。2013年4月からは『FNNスーパーニュース』のキャスターとして、事件・事故・災害などさまざまなニュースの現場へ足を運び取材を重ねてきた。2015年からは『バイキング』で進行を担当し、2020年9月からは『Live News イット!』のメインキャスターに就任した。現在は『すぽると!』のキャスターとしてスポーツの魅力を熱く伝えている。報道番組からスポーツキャスター、バラエティー番組のMCまで幅広い経験と、現場での取材力と柔らかな語り口で信頼感を築いてきた。育児休業を取得し2人の子育てをしている経験も生かして、生活者目線で社会の出来事を「わが家にどう影響するか」という視点で伝える。

山﨑は2010年4月にフジテレビに入社 。「めざましテレビ」「とくダネ!」「ノンストップ!」「Mr.サンデー」などのフジテレビを代表する情報番組のキャスターや多くのバラエティー番組のMCを務めてきた。今回初めて報道キャスターに挑戦することになるが、これまでに培った柔軟な番組進行や親しみのある人柄で新たな風を吹き込む。

遠藤は2005年4月フジテレビ入社。英語、スペイン語と語学が堪能で、入社以来、報道・情報番組でスポーツやニュースキャスターを務める実力派だ。『Live News イット!』を3年間支え、夕方ニュースの現場を熟知する。スポーツ取材で培った現場感と生活者目線を兼ね備え、安定感ある進行で新体制をリードする。

榎並はコメントで「歳を重ね、ライフステージが変わる中で、ニュースをより“自分ごと”として受け止める機会が増えました。社会の出来事が、家族や暮らしにどう影響するのかを考えることが、以前よりも身近になったと感じています。だからこそ、正しく、分かりやすく、そして視聴者の皆さまが日々の生活を想像しながら安心して見られるニュースを、真摯(しんし)に届けていきます」と述べた。

山﨑は「この度、報道の現場に初めて足を踏み入れることになりました。息子は現在2歳。育児と仕事のバランスを模索しながらの日々ですが、その経験があるからこそ、生活者の目線で伝えられることがあると感じています。夕方は、寝かしつけまでのカウントダウンが始まる特に忙しい時間帯。そんな中でも、日々のニュースを身近に感じてもらえるよう、誠実にお届けしていきたいと思います」とコメントした。

遠藤は「『Live News イット!』を担当して、ニュースに触れる中で“どういうこと?”と思うことは多いですが、忙しい毎日ではじっくり考える余裕がありません。視聴者のみなさんも夕方は同じではないでしょうか。だからこそ、一瞬でも“なるほど”と感じ、“夕飯の話題にしようかな”と思える―そんなニュースを新メンバーと届けていきます」と語った。