デビュー前にメンバー脱退、補充してデビューもまた1人脱退したK-POPグループ　3年半で事務所と契約終了【全文】 | RBB TODAY

ボーイズグループATBOが所属事務所との契約を終了する。

12月17日、所属事務所ISTエンターテインメントは公式立場を通じて「長い時間、メンバーたちと真摯な話し合いを重ねた末、ATBOとの専属契約を終了することを決定した」と明らかにした。

続けて「メンバー一人ひとりの現在と未来、活動方向、夢と目標、成長可能性を綿密に検討し、何よりもアーティストの意志を優先的に尊重し、各自の今後を応援することが最善であると判断した」と述べ、兵役中のチョン・スンファンも話し合いに参加したと伝えた。

所属事務所は「当社との同行はここで終わるが、メンバー各自が自分だけの名前で、より広い世界で音楽と芸術に向かう道をこれからも歩んでいけることを、心より応援する」と付け加えた。

ATBOは、2022年7月にデビューした6人組ボーイズグループ。MBNのオーディション番組『THE ORIGIN - A, B, Or What?』を通じて結成された。

オーディション番組を通じてデビューする最終メンバー7人が決定したが、デビュー準備期間中にヤン・ドンファが脱退。学生時代の素行をめぐる問題が指摘された。

その後、新メンバーを加えて再び7人組となってデビューしたが、2024年5月にソク・ラクウォンが健康上の理由で脱退し、6人組として活動していた。

ISTエンターテインメントの公式立場全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、ISTエンターテインメントです。

まず、ATBOを変わらず愛し、応援してくださったファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

当社は長い時間、メンバーたちと真摯な話し合いを重ねた末、ATBOとの専属契約を終了することを決定いたしました。

この決定に至るまで、メンバー一人ひとりの現在と未来、活動方向、夢と目標、成長可能性を綿密に検討し、何よりもアーティストの意志を優先的に尊重し、各自の今後を応援することが最善であると判断しました。

また、現在、兵役中のチョン・スンファンさんも、チームとメンバー、そしてファンの皆さまの思いを深く考えながら、協議に共に参加してくれました。

ATBOが共に過ごした時間の中で、メンバーたちの情熱とファンの皆さまの変わらぬ応援のおかげで、数多くの輝かしい瞬間を生み出すことができました。

その旅路の終わりをお伝えすることになった点について、心から申し訳ない気持ちをお伝えします。

当社との同行はここで終わりますが、メンバー各自が自分だけの名前で、より広い世界で音楽と芸術に向かう道をこれからも歩んでいけることを、心より応援しています。

メンバーたちが迎える新たな始まりに期待するとともに、さらに輝けるよう、遠くから温かい気持ちで見守ってまいります。

ATBOメンバーのオ・ジュンソク、リュ・ジュンミン、ペ・ヒョンジュン、チョン・スンファン、キム・ヨンギュ、ウォンビンの今後に、幸せと機会、愛と応援があふれることを願うとともに、これまでATBOを応援してくださったすべてのファンの皆さまに、改めて深い感謝の気持ちをお伝えいたします。

ありがとうございます。

