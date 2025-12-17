BABYMONSTER・パリタ＆チキータ、タイが誇るビジュアル！『SUPA DUPA LUV』写真公開 | RBB TODAY

ガールズグループBABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲『SUPA DUPA LUV』のメンバービジュアルを公開した。

12月17日、所属事務所YGエンターテインメントは、公式ブログに「［WE GO UP］‘SUPA DUPA LUV’ VISUAL PHOTO」を公開した。アヒョン、ローラ、ルカ、アサに続き、パリタ、チキータの魅力的な姿を盛り込んだ。

タイトル曲『WE GO UP』、収録曲『PSYCHO』を通じて見せた強烈なカリスマ性からがらりと変わった雰囲気が目を引く。

（写真＝YGエンターテインメント）パリタ（左）、チキータ

パリタはほのかなピンク色の髪と薄いスカーフスタイルで神秘的な魅力を、チキータはフリル素材のディテールが際立つ衣装とハーフアップヘアを見せた。

なお、『SUPA DUPA LUV』はミニマルなトラックの上に叙情的なメロディーが調和したR＆B HIPHOPで、胸いっぱいの恋の感情をストレートな歌詞で表現した楽曲だ。

◇BABYMONSTERとは？

YGエンターテインメントがBLACKPINK以来、約7年ぶりにローンチしたガールズグループ。韓国出身（ラミ、ローラ、アヒョン）、タイ出身（パリタ、チキータ）、日本出身（ルカ、アサ）の7人で構成された。各々が1000倍の競争を勝ち抜いてYGエンタの練習生として合流し、4年間、専門のトレーニングを受けた。2023年11月27日、デジタルシングル『BATTER UP』でデビュー。2024年4月には健康問題でデビューできなかったアヒョンがグループに合流し、1stミニアルバム『BABYMONS7ER』で“正式デビュー”した。

