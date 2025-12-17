ILLIT、韓国広告の挿入曲『ALL FOR YOU』を正式音源リリース！ 音源の収益全額を青少年機関に寄付 | RBB TODAY

「土から育った私の心は、広い世界に向かって高く飛ぶ」。多くの人に感動を与えた詩の一節を借用して制作されたCMソングが、12月16日正午、正式音源としてリリースされた。

楽曲のタイトルは、ILLITが歌う『ALL FOR YOU』だ。

所属レーベルのBELIFT LABによると、『一番輝くあなたへ』（原題：가장 빛날 너에게）は、ILLITが専属モデルとして活動しているオンライン教育企業・メガスタディ教育の「2027 MEGAPASS」広告のために制作された楽曲。当初は音源リリースの予定はなかったが、先月、広告とともにミュージックビデオが公開されると、ファンから正式音源化を望む声が相次いだ。

ポップバラードジャンルの同曲は、「土で育った私の心 青い空の光」（2006年・2017年）、「大きな海、広い空を私たちは持った」（2018年）など、歴代の大学修学能力試験における筆跡確認文言を歌詞として紡ぎ、受験生に向けた温かな慰労と希望のメッセージを届けている。叙情的なメロディーと調和するILLITの澄んだ純粋な歌声が楽曲の世界観をより一層引き立て、受験生のみならず音楽ファンから好評を得ている。

さらにILLITは、今回の音源を通じて青少年支援にも参加した。『ALL FOR YOU』の音源収益は全額、青少年専門機関である「BTF青い木財団」に寄付される。寄付金は、学校暴力に苦しむ青少年の教育およびカウンセリング支援のために活用される予定だ。

メガスタディ教育側は、「『ALL FOR YOU』が受験生を応援するキャンペーンソングであると同時に、青少年の未来を明るく照らす楽曲になってほしい。多くの人が日常の中でこの音楽を聴き、励ましや慰めを受け取ってほしい」とコメントしている。

またILLITは、韓国と日本を行き来しながら年末のステージを彩る。12月19日にはKBS2『歌謡大祝祭』にMINJUがMCとして参加し、メンバーは20日に『The 17th Melon Music Awards』、25日に『2025 SBS歌謡大祭典』に完全体で出演し、パフォーマンスを披露する。

さらに30日には日本でTBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』、31日にはNHK『第76回 紅白歌合戦』に出演し、年末を華やかに締めくくる予定だ。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

